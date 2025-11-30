Hogyan lehet legyőzni az MRI-től való félelmet?

Az MRI-vizsgálatra való felkészülés során fontos, hogy toleranciát alakítsunk ki a kellemetlenségekkel szemben, hogy az eljárás ne keltsen félelmet. Öt speciális gyakorlat segíthet Jevgenyij Aleshechkin terapeuta szerint.

„Bizonyítékokon alapul, hogy a légzéstechnikák a leghatékonyabb gyakorlatok közé tartoznak az akut pánikrohamok kezelésében. Segítenek a figyelem újrafókuszálásában és a vegetatív idegrendszer megnyugtatásában. Például alkalmazhatjuk a négyzetes légzést: négy számolásig lélegezzünk be, négy számolásig tartsuk vissza a lélegzetünket, négy számolásig kilégezzünk, majd ismét négy számolásig tartsuk vissza a lélegzetünket. Egy-három perc elegendő a megkönnyebbüléshez” – javasolja Aleshechkin.

Egy másik egyszerű, de hatékony technika a földelés. Koncentráljunk az ittre és a mostra: figyeljük meg a szoba hőmérsékletét, figyeljük a körülöttünk lévő hangokat. Ez segít visszatérni a gondolatainkhoz a katasztrofális jövőbeli forgatókönyvekből a jelen pillanatba.

Amikor azonban a szorongás mélyen gyökerezik, és az egyszerű gyakorlatok nem működnek, szisztematikusabb megközelítésre van szükség.

„A magas szorongásszintű emberek számára a fokozatos expozíciós módszer hatékony. Ez azt jelenti, hogy lépésről lépésre közelítik meg az ijesztő eljárást: először részletesen elolvassák, majd megnéznek egy videót, majd esetleg csak azért jönnek a klinikára, hogy megismerkedjenek a környezettel és az orvossal, és csak ezután esnek át magán a vizsgálaton. Minden egyes lépés csökkenti a félelem és a bizonytalanság szintjét” – magyarázza az orvos.

A szakértő a fiziológiai izgalom csökkentésére bevált módszerek alkalmazását is javasolja, például a Jacobson-féle progresszív izomlazítást (különböző izomcsoportok váltakozó feszültsége és ellazítása) a látogatás előtt – írta meg a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.

„Végül elkészíthet egy megnyugtató nyilatkozatot. Ennek egy rövid, tényeken alapuló nyilatkozatnak kell lennie arról, hogy a beavatkozás biztonságos, és a kellemetlenség csak átmeneti” – zárta a szakértő.