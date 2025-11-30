Hogyan csökkenthető az otthoni ülőmunka egészségügyi kockázata?

A hosszabb ideig otthonról végzett munka során az aktivitási szint növelése érdekében fontos egyszerű kiváltó okokat kitalálni a felkelésre. Ez segít aktívabbá válni és csökkenti az egészségkárosodás kockázatát.

Ne üljünk 8-10 órát egyhuzamban a gép előtt, ha tehetjük, iktassunk be szüneteket

Órákon át egy pozícióban maradni nagyon káros. A test mozgásra van teremtve, és ha valaki nem mozog, az izomtevékenység csökken (különösen a csípőben, a fenékben és a gerincben), a vérkeringés lelassul, és az anyagcsere-folyamatok is hanyatlásnak indulnak – állítja a Real Simple weboldal.

Ezért káros túl sokáig ülni

Egy, a PubMedben megjelent tanulmány a túlzott ülést a szív- és érrendszeri betegségek, a korai halálozás és a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kockázatával hozta összefüggésbe. Még azok az emberek sem ellensúlyozzák teljesen ezeket a hatásokat, akik rendszeresen sportolnak, ha a nap nagy részét ülve töltik.

Ezek az egészségügyi kockázatok jelentősen megnőnek, ha az ülési idő meghaladja a napi 8-10 órát. A hosszan tartó és folyamatos ülés rontja a glükózanyagcserét, csökkenti az inzulinérzékenységet, és étkezés utáni anyagcserezavarokat okoz, amelyek mindegyike kulcsfontosságú tényező az érelmeszesedés és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában.

Az ülés csökkenti a véráramlást és az izomaktivációt is, ami gyulladáshoz és érrendszeri diszfunkcióhoz vezet.

Hogyan üljünk kevesebbet napközben?

Ahelyett, hogy megpróbálnánk megváltoztatni az időbeosztásunkat, kezdjük azzal, hogy rövid mozgást építünk be a napunkba. Minden alkalommal, amikor feladatot váltunk, például befejezünk egy megbeszélést vagy új projektet kezdünk, használjuk ki ezt az átmenetet arra, hogy felálljunk és megtegyünk néhány lépést.

Vegyük rá magunkat: minden videohívás végén át menjünk át egy másik szobába, és 60 másodpercig edzünk.

Szünetek ütemezése

Tervezzük meg a mozgásunkat naponta. Tartsunk 15 perces szüneteket, amikor csak lehetséges, és használjuk ki ezt az időt nyújtásra, mobilizáló gyakorlatokra, jógára, sétálásra vagy bármi másra, ami segít megszabadulni az üléstől.

Tegyük kevésbé kényelmessé az irodát

A környezet apró változásai, még ha elsőre kényelmetlennek is tűnnek, természetesebb mozgásra ösztönözhetnek a nap folyamán. Vigyük egy kicsit távolabb a nyomtatót, a vizet, a harapnivalókat, vagy akár a szemeteskukát is.

Ezek a rövid séták segítenek megszakítani a hosszú ülést anélkül, hogy a termelékenységet megzavarnák.

Problémák megoldása új módon

Az álló íróasztal gyakran az első gondolatunk, de a hosszú ideig tartó egy helyben állás sem ideális – írja a Sports.kz az RBC-Ukraine hírportálra hivatkozva.

Az alábbi alternatívák bármelyikét lehet használni: