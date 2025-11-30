A köhögő gyereket küldhetjük iskolába?

Sok szülő szembesül azzal a dilemmával, hogy elhúzódó orrfolyással és enyhe köhögéssel küldje-e gyermekét bölcsődébe vagy iskolába, vagy tartsa otthon. Alena Szergejeva gyermekorvos elmagyarázta, mit tegyünk.

A beteg gyereknek a legfontosabb a pihenés és a vitamin. Ne felejtsünk el gyakrabban szellőztetni

„Fontos mindig emlékezni arra, hogy a legtöbb gyermeknél a fertőzés után akár 2-3 hétig is lehetnek maradványtünetek (enyhe köhögés és orrfolyás). Ha a gyermek jól érzi magát, és a fertőzőképesség csúcsának időszaka elmúlt, akkor biztonságosan elküldhető maradványtünetekkel” – jegyezte meg az orvos.

Tisztázta, hogy az akut légúti vírusfertőzésben szenvedő gyermek a jellemző tünetek megjelenése előtti napon és azt követően további 2-3 napig a legfertőzőbb másokra. A lényeg a gyermek általános állapotának figyelemmel kísérése.

Szergejeva hozzátette, hogy a testmozgás és a szabadtéri játékok csak segítik a gyógyulást. A könnyű aktivitás segít kiüríteni a nyákot, és pozitív érzelmeket kelt a gyermekben, felgyorsítva a gyógyulási folyamatot – írja a Sports.kz a KP.RU-ra hivatkozva.