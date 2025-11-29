Szívroham vagy szélütés a láthatáron?

A rendkívül magas vérnyomás szívrohamhoz vagy szélütéshez vezethet – mondta Szergej Agapkin orvos a Russia 1 csatorna „Mi a legfontosabb” című műsorában.

A szakember figyelmeztetett, hogy ha a vérnyomás eléri a 235-110 higanymillimétert, azonnal kardiológushoz kell fordulni.

„Ez a nyomás halálos. Szívroham vagy szélütés várhat ránk” – mondta a szakember.

Dr. Irina Volgina korábban kijelentette, hogy a magas vérnyomás gyakran összefüggésben áll a stresszel, a hosszan tartó napsugárzással vagy a rosszul szellőző helyiségekkel.

Azt javasolta, hogy a magas vérnyomásban szenvedők számára a lehető legkényelmesebb és legnyugodtabb környezetet alakítsák ki. Azt is javasolja, hogy biztosítsák a friss levegőhöz való hozzáférést, és jelentősen korlátozzák a fizikai aktivitást – írja a Sports.kz a News.ru- ra hivatkozva.