Robotműtő létesülhet Egerben

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (b) és Mansour Bassel osztályvezető főorvos (j) az urológiai osztály számára vásárolt orvosi műszerek átadásán az egri Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben 2025. november 28-án. A kórház és rendelőintézet urológiai osztálya több mint 150 millió forint értékben csúcskategóriás műszereket kapott

Takács Péter úgy fogalmazott: az igényt „igyekszünk áttekinteni”, hiszen a jövőben ilyen kiváló fejlesztésekkel lehet továbblépni. Itt, Egerben sincs lehetetlen, „meglátjuk, hogy az anyagi lehetőségeink hogyan alakulnak a megvalósításhoz” - fűzte hozzá a kórház főigazgatója, Stankovics Éva által megfogalmazott fejlesztési igényre reagálva.

Az államtitkár abból az alkalomból érkezett Egerbe, hogy a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet több mint 150 millió forint értékben - az urológiai osztály számára - csúcskategóriás műszereket vásárolhatott. Takács Péter kifejtette: az észak-magyarországi régió speciális helyzetét az adja, hogy nincs orvosi egyetem a térségben.

A magas progresszivitású ellátásokat azonban egyetem hiányában is meg kell valósítani. Ezért is értékelhető nagyra az urológiai osztály fejlettsége, az itt folyó szakmai munka és az osztályvezető főorvos iskolateremtő képessége - mondta. Az egészségügyi államtitkár örömét fejezte ki, hogy a most átadott az eszközök jó helyre kerültek.