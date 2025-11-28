2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Robotműtő létesülhet Egerben

Csúcskategória az urológián

MH/MTI
 2025. november 28. péntek. 22:46
Megosztás

Áttekintik az egri Markhot Ferenc kórház robotsebészeti fejlesztési igényét - ígérte a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára pénteken Egerben, a kórház urológiai osztálya számára vásárolt műszer átadásakor.

Robotműtő létesülhet Egerben
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (b) és Mansour Bassel osztályvezető főorvos (j) az urológiai osztály számára vásárolt orvosi műszerek átadásán az egri Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben 2025. november 28-án. A kórház és rendelőintézet urológiai osztálya több mint 150 millió forint értékben csúcskategóriás műszereket kapott
Fotó: MTI/Komka Péter

Takács Péter úgy fogalmazott: az igényt „igyekszünk áttekinteni”, hiszen a jövőben ilyen kiváló fejlesztésekkel lehet továbblépni. Itt, Egerben sincs lehetetlen, „meglátjuk, hogy az anyagi lehetőségeink hogyan alakulnak a megvalósításhoz” - fűzte hozzá a kórház főigazgatója, Stankovics Éva által megfogalmazott fejlesztési igényre reagálva.

Az államtitkár abból az alkalomból érkezett Egerbe, hogy a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet több mint 150 millió forint értékben - az urológiai osztály számára - csúcskategóriás műszereket vásárolhatott. Takács Péter kifejtette: az észak-magyarországi régió speciális helyzetét az adja, hogy nincs orvosi egyetem a térségben.

A magas progresszivitású ellátásokat azonban egyetem hiányában is meg kell valósítani. Ezért is értékelhető nagyra az urológiai osztály fejlettsége, az itt folyó szakmai munka és az osztályvezető főorvos iskolateremtő képessége - mondta. Az egészségügyi államtitkár örömét fejezte ki, hogy a most átadott az eszközök jó helyre kerültek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink