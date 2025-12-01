Öt étel, amivel megelőzhető az időskori elbutulás

A demencia sajnos rengeteg embert érint – jó hír viszont, hogy sok esetben szinten tartható vagy megelőzhető. Például a megfelelő táplálkozással.

A demencia kifejezést, azt orvosi nyelvben általában több különböző betegség leírására használják. Ezek minden esetben az agyra hatnak és a memória fokozott romlását eredményezik, egy folyamatos leépüléssel járó kóros agyi tünetcsoportról van szó – írja a mindmegette.hu.

A demenciának ma már több mint száz fajtáját különböztetik meg. Leggyakoribb formája az Alzheimer-kor, Előfordulása az életkor előrehaladtával rohamosan növekszik, a 65 év feletti lakosság 5-10%-a érintett. Az Exeter Egyetem kutatói fontos összefüggésre jöttek rá, kísérleteik során. Arra az eredményre jutottak, hogy a D-vitamin hiányban szenvedőknél 42%-kal valószínűbb a folyamatos agyi leépüléssel járó betegségek kialakulása. Ez pedig rámutat arra, hogy mennyire fontos odafigyelni a megfelelő étkezésre.

1. Hal

Első helyen a hal szerepel. Remek választás lehet például a szardínia, a lazac vagy a tonhal. Ezek a D-vitaminon kívül rengeteg ómega-3-at és B-vitamint is tartalmaznak, amik szintén hasznosak az agy fitten tartásához is. De persze más tengeri halak is szóba jöhetnek.

2. Tojás

A tojás tele van A-, B-, E- és D-vitaminnal, ráadásul megunhatatlan. Változatos reggeli fogások készülhetnek belőle, ham & eggs, rántotta, omlett, vagy kemény tojás formájában, de ebédhez vagy vacsorához is kivalló feltétként, például a tükörtojás valamilyen főzelék mellé.

3. Máj

A máj kivalló D-vitamin-forrás, emellett sok A-vitamin is van benne és vasban, rézben, cinkben, mangánban, szelénben is gazdag. Érdemes időnként beépíteni az étrendbe. Egy kis máj feldobhatja a levest, de főételnek is kiálló, például resztelt máj formájában, de májpástétomként uzsonnának is remek.

4. Zöldségek

Ideális esetben hetente legalább hat adag leveles, zöld zöldséget, és hat adag másmilyen zöldséget érdemes fogyasztani. A leveles zöldségek közül remek választás a sóska, de ide tartoznak a salátafélék, a káposzta, kelkáposzta, kelbimbó és a brokkoli is. A répa, retek, karalábé vagy zeller a levesbe is jól jön, de némelyik magában, nyersen is elrágcsálható, olykor nasi helyett.

5. Magvak

Hetente öt-hét alkalommal érdemes egy-egy marék olajos magvat fogyasztani. Diót, mogyorót, mandulát, kesudiót, pisztáciát. Dúskálnak, az agy számára is fontos, vitaminokban, ráadásul nagyon finomak is. A sózott, zacskózott változat helyett, inkább a kimérve kapható natúr magvakat célszerű fogyasztani.