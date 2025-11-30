Nagyobb eséllyel lesz rákos, akinek ilyen a vércsoportja

Egy új, nagyszabású nemzetközi elemzés szerint nem mindegy, milyen a vérünk típusa, ha a rákról van szó. A szakértők azt találták, hogy az A vércsoport összefügghet a magasabb mellrák-kockázattal, azonban sok még a nyitott kérdés.

Az emlőrák ma a világ leggyakoribb daganatos betegsége a nők körében, ezért a kutatók minden lehetséges kockázati tényezőt igyekeznek feltárni, és ezek között a vércsoport szerepét is vizsgálják – írja az Origo.

A friss elemzést egy nemzetközi kutatócsoport végezte. Szisztematikus áttekintést és metaanalízist készítettek, ami azt jelenti, hogy számos korábbi tanulmány adatait vonták össze egy nagy, közös elemzésben. Összesen 29 már megjelent vizsgálat adatait nézték át. Ezekben több mint 13 000 emlőrákos beteg és több mint 717 000 egészséges kontrollszemély szerepelt. Így a kutatók jóval nagyobb mintával dolgozhattak, mint egy-egy önálló tanulmányban. A kutatók olyan vizsgálatokat elemeztek, amelyek Ázsiából, Európából, Afrikából és Amerikából származtak. Ez azért fontos, mert a vércsoport-eloszlás és a genetikai háttér országonként eltérhet.

A kutatás középpontjában az AB0 vércsoportrendszer állt. Ez az a jól ismert rendszer, amely szerint A, B, AB vagy 0 vércsoportról beszélünk. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy az A vércsoport gyakoribb volt az emlőrákos betegek körében, mint az egészséges kontrollcsoportban.

A számok szerint az A vércsoportú nőknél 18%-kal magasabb volt az emlőrák kockázata, mint a 0 vércsoportúaknál. Ez nem azt jelenti, hogy valakinél biztosan kialakul a betegség, ha ilyen a vércsoportja, de a statisztikák szerint nagyobb az esély rá.

Érdekes módon a kutatók nem találtak jelentős kapcsolatot az emlőrák és a B vagy az AB vércsoport között. Ugyanígy az Rh faktor sem mutatott érdemi összefüggést a mellrákkockázattal.

Tehát az eredmények alapján elsősorban az A vércsoport emelkedik ki mint lehetséges kockázati tényező.

A vércsoportokat az úgynevezett vércsoport-antigének határozzák meg. Ezek olyan fehérjék vagy cukormolekulák, amelyek a sejtek felszínén találhatók. Nemcsak a vérsejteken, hanem más szövetek, például az emlőmirigy sejtjein is jelen lehetnek.

A kutatók szerint ezek a molekulák különböző módokon befolyásolhatják a szervezet működését:

hatással lehetnek az immunrendszer működésére,

szerepet játszhatnak abban, hogyan tapadnak egymáshoz a sejtek,

befolyásolhatják, hogyan terjednek a daganatsejtek a szervezetben.

Ez azt jelenti, hogy a vércsoport nem csak a vérátömlesztésnél fontos, hanem mélyebben kapcsolódhat egyes betegségek biológiájához is.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a mostani eredmények nem bizonyítják, hogy az A vércsoport „okozza” az emlőrákot. A kutatás csupán statisztikai összefüggést mutatott ki.