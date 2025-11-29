Milyen ételek okoznak vesekövet?

A vesekövek körülbelül 60–80%-a kalcium-oxalát. Ezek kemények, oldhatatlanok és nehezen összetörhetők. Az olyan élelmiszerek, mint a hajdina, a paradicsom, a fekete tea, a cékla és mások, magas oxalátszintet tartalmaznak, és növelik a vesekövek kialakulásának kockázatát Vigen Malkhasyan urológus és onkológus szerint.

Az oxalátok az oxálsav kalciumtartalmú sói. Harminc százalékuk élelmiszerekből származik, 70%-uk pedig a szervezetben a C-vitamin anyagcseréjének eredményeként képződik.

„Az oxalátok az anyagcsere végtermékei. Ez azt jelenti, hogy nem bomlanak le, vagy dolgozódnak fel, hanem a vizelettel ürülnek ki. A vizeletbe kerülve kölcsönhatásba lépnek és egyesülnek a kalciummal, komplexeket képezve, amelyek kristályosodni kezdenek és köveket képeznek” – magyarázta az urológus.

A vizeletben megemelkedett oxalátkoncentráció, vagy hiperoxaluria a kőképződés egyik fő oka. A hiperoxaluriának két oka van: alimentáris (túlzott táplálékbevitel) és enterális (az oxalát túlzott felszívódása a bélből), melyek fő akadálya a kalcium. A kalcium az oxalátokhoz kötődik, megakadályozva azok felszívódását, majd a kalcium-oxalát komplex a széklettel ürül ki. Emiatt az oxaluriában szenvedőknek megfelelő mennyiségű tejtermék fogyasztása ajánlott, mivel ez a kalcium elsődleges forrása.

„Egy átlagember naponta 300 és 1000 mg közötti oxalátot fogyaszt élelmiszerek útján. A kezelés fő célja ennek a szintnek a napi 50 mg-ra csökkentése. A magas oxaláttartalmú fő élelmiszerek közé tartozik a kakaó, a csokoládé, a fekete tea, a padlizsán, a cékla, a sárgarépa, a petrezselyem, a rebarbara, a zöldpaprika, a spenót, a sóska, a zeller, a paradicsom, a füge, a málna, a kesudió, a mandula, a dió, a mogyoró és a hajdina. Az egyes élelmiszerek oxalátterhelése megtalálható például az Oxalate counts alkalmazásban vagy az oxalate.org weboldalon” – összegezte a szakértő.

Oxalát kövek esetén meg kell mérni a vizelet oxalátszintjét. Ha emelkedett, korlátozza a fent említett élelmiszerek, a C-vitamin, a só és az állati fehérje bevitelét, és növelje a tejtermékek és a rostok fogyasztását az étrendben – adta hírül a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.