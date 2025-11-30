Így csökkenthetjük a demencia kialakulásának kockázatát

Van valami az életünkben, ami közel harmadával csökkentheti annak esélyét, hogy kialakuljon a demencia.

A demencia szívszaggató betegség, ami nemcsak a világszerte élő 7 millió érintettet sújtja (és ez a szám folyamatosan nő), hanem a hozzátartozóikat is. Tünetei – beszédproblémák, memóriavesztés, hangulatváltozások, nehézségek az egyszerű feladatok elvégzésében – miatt nem csoda, hogy sokan mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék ezt a betegséget – írja a mindmegette.hu.

Eddig is ismert volt, hogy az aktív agyi tevékenység, a rendszeres mozgás, a társasági élet ápolása, sőt még a házimunka is segíthet a demencia megelőzésében. Most egy 2025-ös tanulmány újabb, meglepő tényezőt tárt fel: ez pedig az életcél. A jó hír az, hogy ezt bárki megtalálhatja magában.

Ez a friss tanulmány több mint 13 000 felnőttet követett nyomon 45 éves koruktól kezdve mintegy 15 éven át, és megdöbbentő eredményre jutott. Azoknál az embereknél, akik úgy érezték, hogy van céljuk az életben, körülbelül 28 százalékkal kisebb valószínűséggel alakult ki kognitív károsodás, beleértve a demenciát is.

amikor úgy érezzük, hogy van célunk az életben, az arra motivál minket, hogy egészségesebb dolgokat tegyünk, ez pedig védi az agyunkat.

A céltudat érzése arra ösztönöz, hogy többet mozogjunk, jobban aludjunk és több időt töltsünk másokkal. Természetes módon csökkenti a magány és a depresszió tüneteit, és segít jobban kezelni a stresszt – ezek mind olyan tényezők, amelyek támogatják a kognitív egészséget és csökkentik a demencia kockázatát.

Amikor úgy érezzük, hogy van célunk, akkor cselekszünk is. Jól érezzük magunkat, amikor elvégezzük a dolgokat. A hangulatunk jó, így könnyebb rávenni magunkat, hogy elmenjünk edzeni vagy befejezzük a mosást.

Az életcél érzése arra késztet, hogy többet kapcsolódjunk a környezetünkhöz – fizikailag, amikor kimegyünk és csinálunk valamit, vagy mentálisan, amikor olvasunk és otthon is aktívak maradunk. Ezek a tevékenységek egyfajta kognitív edzésként működnek, ami jó formában tartja az elménket.