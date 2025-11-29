2025. december 7., vasárnap

Előd

Egészség

Ez lehet a hosszú élet kulcsa

Az egészség megőrzésére 35 év felett

MH
 2025. november 29. szombat. 5:31
Amir Khan brit háziorvos néhány hatékony és teljesen ingyenes módszert nevezett meg az egészség megőrzésére 35 év felett.

Ez lehet a hosszú élet kulcsa
A rendszeres testmozgás a szabadban hozzájárul az életkor meghosszabbításához
Fotó: AFP/Science Photo Library/SMD/Science Photo Li/Microgen Images

Khan a reggeli séták szokását nevezte meg a hosszú élet kulcsának. Szerinte a napfény segít szabályozni a cirkadián ritmust, csökkenti a kortizolszintet, energizál, sőt stabilizálja az étvágyért és a jóllakottságért felelős hormonokat.

A doktor által megosztott második ingyenes egészségügyi trükk célja a sejtek oxigénnel való telítettsége. A szakember elmagyarázta, hogy az életkorral a szervezet kevésbé hatékonyan hasznosítja az oxigént, és a szövetek esetleg nem kapják meg ezt a létfontosságú erőforrást. Ez nagy intenzitású edzéssel korrigálható. Khan hangsúlyozta, hogy a 35 év felettieknek nem feltétlenül kell a kimerültségig edzeni; elegendő egy gyors lépcsőzés vagy egy lendületes emelkedő a nap folyamán. „A lényeg az, hogy 20-40 másodpercig érezzük, ahogy a szívünk erőteljesen dolgozik” – tanácsolta az orvos.

Khan azt is tanácsolta a 35 év felettieknek, hogy rendszeresen ellenőrizzék vérnyomásukat, és tartsanak testmozgást az egészséges ízületek és csontok megőrzése érdekében – írta meg a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.

„Szokjon rá, hogy egy lábon állva mosson fogat. Ez az egyszerű gyakorlat segít megőrizni az egyensúlyát idős korban” – véli az orvos.

