 2025. november 28. péntek. 14:14
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kutatói által kifejlesztett, kombinált hatóanyagot tartalmazó új fájdalomcsillapító tapasz piaci hasznosítása érdekében kötöttek együttműködési megállapodást Pécsen.

Érkezik a magyar fájdalomcsillapító tapasz
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Omer Taha Cetin

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara, valamint a PTE Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének kutatóinak célja, hogy biztonságos, hatékony és könnyen alkalmazható fájdalomcsillapító gyógyszer kerülhessen a betegekhez. A baranyai felsőoktatási intézmény közleményében azt írta, hogy a két egyetem közös spin-off cégét egy kockázati tőkebefektető társaság, a Creative Accelerator Zrt. is támogatja az új tapasz piacra kerülése érdekében - írja a hazipatika.com.

A kifejezetten krónikus fájdalom kezelésére kifejlesztett tapasz ötvözi a kapszula és a krém előnyeit, de mellőzhető vele azok hátránya. Míg a kapszula irritálhatja a gyomrot, a krém pedig a nyálkahártyát, a tapasz egyenletes hatóanyagleadást biztosít, és hosszan tartó hatást nyújt. A tapasz a kapszaicin és diklofenák alacsony dózisú kombinációját tartalmazza: a kapszaicin fokozza a lokális véráramlást, így elősegíti a diklofenák felszívódását is.

A közleményben kiemelték, hogy az újdonság védelmére az egyetemek nemzetközi szabadalmi bejelentést is tettek. A megállapodás értelmében az egyetemek cége, a PainPatch Kft. a készítmény hatékonyságának és biztonságosságának további vizsgálatát hajtja végre, hogy a tapasz a lehető legszélesebb körben, biztonságosan és hatékonyan legyen elérhető a betegek számára a jövőben.

