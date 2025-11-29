Egy ártalmatlan téli szokás kopaszodást okozhat

Télen úgy tűnhet, hogy a hajunkat jól védi a káros hatásoktól a sapka. Ez azonban hajhulláshoz és egy ótvar nevű gombás fertőzéshez vezethet.

A ótvart gyakran kedvezőtlen körülmények okozta fertőzésnek tartják, de valójában egy meglehetősen gyakori gombás fertőzésről van szó, amelyet gyakran gyermekeknél is megfigyelnek.

A fertőzés a fertőzött személy által használt tárgyakkal való érintkezésen keresztül történik: fésűk, törölközők, párnahuzatok vagy sapkák.

Érdemes megjegyezni, hogy a betegség speciális gombaellenes szerekkel kezelhető.

Azonban fontos, hogy ne késlekedjünk a segítségkéréssel, mivel ha a fertőzés hosszú ideig fennáll, az észrevehető hajhulláshoz vezethet.

Az AiF szakértői a fejbőr ótvarának első jelére a lehető leggyorsabb cselekvést javasolják a szövődmények kockázatának csökkentése és a gyógyulás felgyorsítása érdekében. Ha fertőzés lép fel, kerülje az érintett területek vakarását, hogy megakadályozza a fertőzés terjedését az egész testben – – írja a Sports.kz a Zakon.kz-re hivatkozva.

A gyűrűsférgesség jellegzetes jelei a következők: