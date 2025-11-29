Egészség
Egy ártalmatlan téli szokás kopaszodást okozhat
Figyeljünk az apróbb jelekre, mielőtt késő lenne
A ótvart gyakran kedvezőtlen körülmények okozta fertőzésnek tartják, de valójában egy meglehetősen gyakori gombás fertőzésről van szó, amelyet gyakran gyermekeknél is megfigyelnek.
A fertőzés a fertőzött személy által használt tárgyakkal való érintkezésen keresztül történik: fésűk, törölközők, párnahuzatok vagy sapkák.
Érdemes megjegyezni, hogy a betegség speciális gombaellenes szerekkel kezelhető.
Azonban fontos, hogy ne késlekedjünk a segítségkéréssel, mivel ha a fertőzés hosszú ideig fennáll, az észrevehető hajhulláshoz vezethet.
Az AiF szakértői a fejbőr ótvarának első jelére a lehető leggyorsabb cselekvést javasolják a szövődmények kockázatának csökkentése és a gyógyulás felgyorsítása érdekében. Ha fertőzés lép fel, kerülje az érintett területek vakarását, hogy megakadályozza a fertőzés terjedését az egész testben – – írja a Sports.kz a Zakon.kz-re hivatkozva.
A gyűrűsférgesség jellegzetes jelei a következők:
- viszketés;
- hámló bőr;
- apró csomók vagy gócos elváltozások a bőr felszínén.