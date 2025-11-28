2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

A tudósok összefüggést találtak a szájüregi mikrobák és a hasnyálmirigyrák kockázata között

Megváltoztathatják a betegség korai felismerésének és megelőzésének megközelítéseit

MH
 2025. november 28. péntek. 18:24
Megosztás

Szakértők beszámoltak egy új tanulmányról, amely összefüggést mutat a szájhigiénia és a hasnyálmirigyrák kialakulásának kockázata között. Z. Kudayev szakértő ezt azzal magyarázta, hogy a tanulmány eredményei megváltoztathatják a betegség korai felismerésének és megelőzésének megközelítéseit.

A tudósok összefüggést találtak a szájüregi mikrobák és a hasnyálmirigyrák kockázata között
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Julian Stratenschulte

A projektet a NYU Langone Health kutatói végezték a Perlmutter Rákközponttal együttműködve. A kutatók nagyszámú résztvevő nyálában jelen lévő gombák és mikrobák dezoxiribonukleinsavának (DNS) elemzésére összpontosítottak. A minta 122 000 embert tartalmazott, akiknek egészségi állapotát közel kilenc éven át figyelték. A cél az volt, hogy megállapítsák, kialakulnak-e az önkénteseknél rosszindulatú daganatok, és hogy szájüregi mikrobiomjuk előre jelezheti-e a megnövekedett kockázatot.

Az adatok feldolgozása után a szakemberek több mint két tucat baktériumfajt azonosítottak, amelyek jelenléte a szájüregben összefüggésben állt a hasnyálmirigyrák fokozott kockázatával. Kudajev szerint ez az információ új perspektívát kínál a megelőzésben: a nyál mikrobiális összetételének vizsgálata további eszközzé válhat a veszélyes elváltozások korábbi felismerésében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink