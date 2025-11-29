A szilva jótékony hatása bizonyított tény

A szilva jótékony hatásait az idő és a tudomány is bizonyította. Nemcsak finom, de a kényes emésztési problémákon is segítenek. Megmutatjuk, hogy frissen vagy szárítva érdemes-e fogyasztani.

Az aszalt szilva több rostot és szorbitot tartalmaz, mint a friss gyümölcs

Zarema Ten, a prevenció szakértője elmagyarázta a friss és az aszalt szilva közötti különbségeket.

A szakember szerint a szilva a legjobb természetes hashajtónak tekinthető. Különleges rostot és a természetes szorbitot tartalmaz, amely elősegíti a kíméletes bélmozgást.

„A szilva bajnok a székrekedés megoldásában. Az aszalt szilva hatékonyságát klinikai vizsgálatok bizonyították” – jegyezte meg Ten.

A szorbitol segít megtartani a nedvességet a belekben, megkönnyíti az étel áthaladását és javítja a perisztaltikát. Ezért a szilva természetes alternatívája lehet a vény nélkül kapható hashajtóknak, különösen alkalmi székrekedés esetén.

A hashajtó hatásuk mellett a szilva más módon is jótékony hatással van. A sötét fajták különösen gazdagok antocianinokban – erős antioxidánsokban, amelyek védik a sejteket a károsodástól, csökkentik a gyulladást, és támogatják az érrendszer és az agy egészségét. Mariyat Mukhina táplálkozási szakértő szerint a bélrendszer számára is elengedhetetlenek.

„Az aszalt szilvában található antocianinok és fenolos savak, valamint antioxidáns tulajdonságaiknak köszönhetően javul mind a bélnyálkahártya egészsége, mind a bélflóra, amely a perisztaltikát is befolyásolja” – jegyezte meg a szakértő.

Mi a különbség a friss szilva és az aszalt szilva között?

A friss és az aszalt gyümölcsök nemcsak ízükben, hanem tápanyagtartalmukban is különböznek. Az aszalt szilva több rostot és szorbitot tartalmaz, így hatékonyabbak. Azonban nagyobb a kockázata annak, hogy ezeket a hatóanyagokat túlzásba visszük.

Az optimális adag aszalt szilva napi 3-4 darab, friss szilva pedig akár 150-200 gramm. Ez elég az emésztés beindításához a gyomor-bél traktus túlterhelése nélkül – adta hírül a Sports.kz a Ria.ru-ra hivatkozva.