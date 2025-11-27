Veszélyes a kicsírázott krumpli?

Ha nem megfelelően tároljuk, kicsírázhat vagy bezöldülhet a krumpli. Mutatjuk, mire kell figyelni ilyenkor, hogy ne okozzon mérgezést!

Fény hatására beindul a klorofilltermelődés a krumpliban, nem megfelelő tárolás miatt tehát bezöldülhet vagy kicsírázhat a gumó. Ez pedig azért problémás, mert ilyenkor egy mérgező anyag, a szolanin dúsul fel benne – figyelmeztetett egyik Facebook-posztjában Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) aloldala, az élelmiszer-pazarlás csökkentését célzó Maradék Nélkül.

Mérgező a kicsírázott krumpli?

A szakértők szerint a méreganyag általában a burgonya héjában vagy az alatt, illetve a zöld részekben és a csírákban koncentrálódik. A szolanin az emberi szervezetre is mérgező, és egyebek mellett émelygést, hányást, hasmenést, valamint idegrendszeri panaszokat okozhat. Hő hatására sem bomlik le, ezért főzés vagy sütés előtt vastagon ki kell vágni a kicsírázott és zöld részeket. Azonban azok a részek, amelyek nincsenek bezöldülve, biztonsággal fogyaszthatók.

A bejegyzésben ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az édesburgonya esetében nem áll fenn ez a veszély, az tehát még kicsírázás után is minden további nélkül fogyasztható. „Azonban érdemes mihamarabb felhasználni a zöldséget, mert a csírák megjelenésével az édesburgonya veszít a nedvességéből, amitől megpuhulhat és már nem lesz olyan élvezetes az elfogyasztása” – tették hozzá.

A krumpli és az édesburgonya tápanyagtartalma

A KalóriaGuru.hu kalkulátora alapján 100 gramm burgonyában 77 kilokalóriányi energia, 2,1 gramm fehérje, 0,1 gramm zsír, 15,4 gramm szénhidrát – amelyből 0,8 gramm cukor – és 2,1 gramm rost található. Viszonylag sok benne a B6- és a C-vitamin, a kálium és a réz. Kiemelendő továbbá a folsav-, a foszfor-, a magnézium-, a mangán- és a vastartalma is.

Az édesburgonya pedig 100 grammonként 86 kilokalóriányi energiát, 1,5 gramm fehérjét, 0 gramm zsírt, 17,1 gramm szénhidrátot (ebből 4,1 gramm cukot) és 3 gramm rostot tartalmaz. Ekkora mennyiséggel ráadásul a napi ajánlott A-vitamin-bevitel majdnem ötszörösét fedezni tudjuk. Számottevő továbbá a B-vitamin-, a kálium-, a mangán- és a réztartalma is. Vastartalma némileg elmarad a hagyományos burgonyáétól – teszi hozzá a hazipatika.com.