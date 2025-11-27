Milyen mennyiségben veszélyes az oxálsav?

Szinte minden zöldség és gyümölcs tartalmaz oxálsavat. Néhányban azonban igen magas koncentrációban van jelen.

A legmagasabb koncentrációban a leveles zöldségekben található meg az oxálsav

Jobb óvatosnak lenni a sok oxálsavat tartalmazó zöldségekkel és gyümölcsökkel – figyelmeztetett az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A legmagasabb koncentrációban a leveles zöldségekben – például a spenótban, a mángoldban, a sóskában és a rebarbarában – található meg.

Ezek is tele vannak oxálsavval

A leveles zöldségek mellett az alábbi élelmiszerekben is nagyon sok az oxálsav:

cékla,

kakaó,

csokoládé,

fekete tea,

mandula,

kesudió.

A szakértők számolásai szerint a kiegyensúlyozottan étkező, vegyes étrendet követő személyek naponta nagyjából 50-200 milligramm oxálsavat vesznek magukhoz. A vegetáriánusok vagy vegánok esetén viszont ennél jóval magasabb is lehet a bevitel, a tányéraikra ugyanis gyakrabban kerülnek oxalátban gazdag növények.

Ezért veszélyes az oxálsav

Nagyon nagy (5-15 grammos) mennyiségben az oxálsav már mérgező lehet, ekkora dózis azonban kizárólag étrendi bevitellel – tehát táplálékkiegészítők nélkül – csak ritkán érhető el. A magas oxálsavbevitel figyelmeztető jele lehet egyébként a „szőrös” érzés a fogakon – ugyanis az oxalátkristályok lerakódnak a fogzománcra és érdessé teszik a fog felszínét.

„Az oxálsavat tartalmazó ételek fogyasztásával óvatosnak kell lenniük azoknak, akik kalcium- vagy vashiányban szenvednek, hajlamosak vesekő- vagy húgykőképződésre, illetve vegánok vagy laktózérzékenyek” – mutattak rá. Az oxálsavtartalmat főzéssel, blansírozással és áztatással lehet a leghatékonyabban csökkenteni, ilyenkor ugyanis a sav jelentős része kioldódik a vízbe. A bőséges folyadékfogyasztás pedig segítheti az oxalátok kiürülését a szervezetből – írta meg a hazipatika.com.