Kiderült, miért nem szabad sok diófélét enni

A táplálkozási szakemberek egyetértenek abban, hogy a naponta elfogyasztandó diófélék optimális mennyisége körülbelül 30 gramm.

A diófélék magas zsírtartalmuk miatt (bár egészségesek) meglehetősen magas kalóriatartalmúak. Az optimális adagméret túllépése kalóriatöbblethez és következésképpen súlygyarapodáshoz vezethet, még egészséges étrend mellett is.

A diófélék nemcsak zsírban, hanem rostban is gazdagok. Nagy mennyiségű dió egyszerre történő fogyasztása jelentősen megterhelheti az emésztőrendszert, ami gyomornedv-érzést, kellemetlen érzést, sőt allergiás reakciókat is okozhat az arra hajlamosaknál, írja a Sports.kz.