Ezért lehet veszélyes a méz

Ősszel a méz alapélelmiszerré válik: egyesek a megfázás megelőzésére használják, mások a cukor helyettesítésével remélik a fogyást, és megint mások egyszerűen csak kanállal eszik „az immunitás érdekében”. De vajon ez az édes termék valóban annyira egészséges? Biztonságosan helyettesítheti-e a cukrot?

Ősszel sokan nyúlnak a mézhez, mint univerzális gyógymódhoz az immunitás erősítésére. Valóban tartalmaz vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat, amelyek pozitív hatással vannak az egészségre. Van azonban egy fontos kikötés: a méz nagyon magas kalóriatartalmú.

Egy evőkanál körülbelül 64 kcal-t és 17 gramm cukrot tartalmaz. A bőséges és rendszeres fogyasztása könnyen a napi egyszerű szénhidrátbevitel túllépéséhez vezethet, ami súlygyarapodást és anyagcsere-problémákat okozhat.

A szakértők mértékkel javasolják a méz fogyasztását – természetes édesítőszerként teához, zabkásához és joghurthoz. Az immunitás támogatása érdekében jobb, ha változatosabbá tesszük az étrendünket zöldségekkel, gyümölcsökkel, diófélékkel és erjesztett tejtermékekkel, amelyek sokkal megbízhatóbb vitaminellátást biztosítanak.

A méz tényleg jobb, mint a cukor?

A mézet gyakran a cukor „egészséges” alternatívájának tekintik, különösen a fogyni vágyók körében. Az orvos azonban figyelmeztet: ez tévhit.

Igen, a méz édesebb, mint a cukor, ezért néha kevesebbet adnak hozzá. De:

- a méz 33–42% fruktózt tartalmaz, amely a legédesebb szénhidrát;

- a cukor 100%-ban szacharóz, de kalóriatartalmuk tekintetében ezek a termékek szinte azonosak;

- a méz szénhidrátokban is gazdag, és korlátlan mennyiségben fogyasztva súlygyarapodáshoz vezet.

Ráadásul a méz magas glikémiás indexű, gyorsan megemeli a vércukorszintet és gyors étvágy-visszanyerést vált ki. Ez túlevéshez, a vércukorszint ugrásaihoz, valamint az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek és az anyagcserezavarok fokozott kockázatához vezethet.

Mennyi mézet lehet enni egy nap?

Felnőttek számára az optimális napi bevitel körülbelül 50 gramm, ami két evőkanálnyi mennyiségnek felel meg. Ez a mennyiség elegendő ahhoz, hogy a termék előnyeit élvezhessük anélkül, hogy túllépnénk az egyszerű szénhidrátok biztonságos szintjét. Három év feletti gyermekeknek ajánlott egy teáskanálra, azaz körülbelül 10 grammra korlátozni a bevitelt.

A mézet nem szabad csecsemőknek és három év alatti gyermekeknek adni az allergia és a botulizmus kockázata miatt. Az allergiás reakciókra hajlamos embereknek és a cukorbetegeknek is óvatosan kell eljárniuk a méz fogyasztásával. Ilyen esetekben a legjobb, ha orvoshoz fordulnak a megfelelő adagolással kapcsolatban.

Ha okosan használjuk, a méz finom és egészséges kiegészítője marad az étrendünknek. A lényeg, hogy ne feledjük: a méz nem egy varázslatos szuperélelmiszer, hanem egy édes termék, amelyet mértékkel kell fogyasztani, írja a Sports.kz.