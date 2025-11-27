Az influenzaoltás mellékhatásai

Az influenzaoltás évről évre a leghatékonyabb eszköz arra, hogy csökkentsük a súlyos megbetegedés, a kórházi kezelés és a szövődmények kockázatát. A vakcina maga okoz influenzát: az oltóanyagban található anyagok vagy elölt vírusrészecskék nem képesek elszaporodni a szervezetben.

Kiket veszélyeztet leginkább az influenza?

Vannak csoportok, amelyeknél az influenza súlyos lefolyásúvá válhat, tüdőgyulladást vagy hosszan tartó szövődményeket okozhat. Ide tartoznak a kisgyermekek, az idősek, a várandós nők, valamint azok, akik krónikus betegségek – például asztma, cukorbetegség, szív- vagy tüdőbetegség – vagy legyengült immunrendszerrel élnek. Emiatt az oltás különösen ajánlott ezeknek a csoportoknak.

Az oltás nem csak a beoltott személyt védi: csökkenti a fertőzés terjedését a családban és közösségekben, és megóvja azokat, akiknél súlyosabb következmények léphetnek fel. A védettség kialakulásához általában körülbelül két hétre van szükség, ezért érdemes időben, az influenzaszezon előtt beadatni az oltást – hívja fel a figyelmet a Cleveland Clinic.

Milyen tünetekre számíthatunk oltás után?

A legtöbb ember csak enyhébb, rövid lefolyású mellékhatásokat tapasztal. Ezek a tünetek a szervezet normális immunválaszának jelei, és legtöbbször 1-3 napon belül elmúlnak – írja a VeryWellHealth.com.

Gyakori panaszok:

a beadás helyén jelentkező fájdalom, bőrpír vagy duzzanat;

enyhe láz vagy hőemelkedés;

izomfájdalom,

fejfájás;

fáradtságérzet;

ritkábban hányinger vagy hurutos tünetek.

Fontos megérteni, hogy ha oltás után náthaszerű tünetek jelentkeznek, az nem jelenti azt, hogy az oltás influenzát okozott volna. Sokszor a szervezet egyszerűen csak így reagál: az immunrendszer dolgozik, és az enyhe tünetek a védelem kialakulását kísérhetik.

Mikor lehet súlyosabb reakció?

Súlyos, életet veszélyeztető reakciók ritkák, de előfordulhatnak. Az anafilaxia (heveny allergiás reakció) nagyon ritkán jelentkezik – de az oltóhelyeken fel vannak készülve a gyors ellátásra. Még ritkább, de ismert súlyos szövődmény a Guillan-Barré-szindróma. Ha fulladás, arcduzzanat, erős kiütés vagy szokatlan neurológiai tünetek jelentkeznek, azonnal forduljunk orvoshoz!

Mit tehetünk oltás után?

Pihenjünk, igyunk sok folyadékot, és ha szükséges, egyszerű fájdalom- vagy lázcsillapítót vehetünk be az általános tanácsok szerint. Kerüljük az intenzív testedzést az oltást követő napokban, és figyeljük a beadás helyét: tartós, növekvő bőrelváltozás vagy erős fájdalom esetén keressük fel a háziorvost – írta meg a hazipatika.com.