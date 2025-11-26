Ezért van, hogy egyesek mindig megfáznak – mások meg soha

Néhányan egyszerűen immunisak a megfázás vírusaira – mások pedig újra és újra elkapják. A Yale Egyetem kutatói egy tanulmányban kimutatták, hogy ez nem ilyen egyszerű.

Amikor a megfázás vírusai bejutnak a testünkbe, az orr és a tüdő sejtjei jelentik az első akadályt, amelyet a betolakodóknak sikeresen le kell küzdeniük, hogy valóban megfertőzhessenek minket.

Ezért a kutatók alaposabban megvizsgálták ezeket a sejteket egészséges önkénteseknél, és megvizsgálták válaszképességüket: mindkét sejttípust ugyanabban a körülmények között szembesültek a rhinovírussal, amely általában a megfázás és hasonlók mögött áll.

Az eredmény: Az orrsejtek erősebb antivirális funkcióval bírtak, ezért különösen fontosak a megfázás elleni védelemben. A hörgősejtek erősebben reagáltak az oxidatív stresszre.

Ezt a stresszformát többek között a levegőben lévő szennyezőanyagok, UV-kitett anyagok vagy cigaretták okozzák – magyarázza a csapat az egyetem honlapján.

Azt is megállapították, hogy a sejtek védelmi reakciói a megfázás vírusaival egyre gyengébbek lesznek, ahogy a stressz nőtt.

A nikotin további stresszfaktor

Annak érdekében, hogy részletesebben vizsgálják a sejtek növekvő gyengeségének okait, a kutatók kifejezetten az orrsejteket nikotinnak tették ki.

Megállapították, hogy ez érzékenyebbé teszi a sejteket. "Túlélték a cigarettafüstet" – mondja Dr. Ellen Foxman, a társszerző, "de egyszerre nem tudtak legyőzni a vírust."

A következtetés: A légzőszervi sejtek vagy megvédhetnek minket kórokozóktól, vagy más káros hatásoktól. "Két stresszforrás egyszerre kell kompromisszumot kötniük," magyarázza Foxman, számol be a focus.de.

Mindenkinek, aki különösen gyakran betegszik, érdemes ezért mérlegelni, hogy ez az említett stressz miatt lehet-e – és hogyan csökkenthetnék azt.