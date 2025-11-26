Ezért nem hat a D-vitamin

Hiába szedjük rendszeresen a D-vitamint télen, ha rosszul csináljuk. Néhány dologra oda kell figyelni a fogyasztása során, hogy tényleg felszívódjon és elkerüljük a D-vitamin hiányt.

A téli hónapokban sokan szedjük a D-vitamint, mégis küzdünk D-vitamin hiánnyal. Sokan nem tudják, hogy nem mindegy, hogyan és mikor vesszük be a vitamint. Van egy egyszerű trükk, amivel sokkal hatékonyabb lehet a pótlás – és a legtöbben pont ezt csinálják rosszul – írja a mindmegette.hu.

A D-vitamin legfontosabb forrása a napfény – az UV-sugárzás hatására termelődik a bőrünkben. Csakhogy télen sokkal kevesebb fény éri a szervezetünket, és tavaszra a magyarok nagy részénél kialakul valamilyen szintű D-vitamin hiány. Ezért fontos ilyenkor a D-vitamin szedése.

Néhány élelmiszer természetesen tartalmaz D-vitamint, ami segíthet megelőzni a D-vitamin hiányt. A zsírosabb halak, mint a lazac, makréla vagy hering, kiváló források. A máj, a tojássárgája, a tej és a tejtermékek is tartalmaznak belőle, bár kevesebbet. Azonban sajnos csak étkezéssel nem tudjuk bevinni a napi ajánlott mennyiséget, ezért a D-vitamin fogyasztása étrend-kiegészítők formájában szükséges.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint felnőtteknek legalább napi 600 nemzetközi egység (NE) D-vitamint kellene szedni télen. A hazai szakértők szerint viszont a napi 2000 NE sem túlzás – ennyi kell ahhoz, hogy normál szinten tartsuk a D-vitamin-szintünket, és elkerüljük a D-vitamin hiányt. Érdemes tehát a D-vitamin fogyasztását étrend-kiegészítővel biztosítani.

A D-vitamin zsírban oldódik – ez a kulcs! Tehát a felszívódásához szükséges a zsír. Ha üres gyomorra szedjük, a szervezetünk nem tudja rendesen felszívni és fennmarad a D-vitamin hiány. Ezért mindig étkezés után vegyük be! A legjobb reggeli után, mert akkor általában eszünk valami zsírosat is – avokádót, diót, olívaolajat. Ráadásul reggel könnyebben rutinná is válhat a D-vitamin fogyasztása, nem felejtjük el.

Fontos betartani az ajánlott mennyiséget is, a felső határ napi 4000 NE. Tartósan ezt a határt nem szabad túllépni, ellenkező esetben túl sok kalcium képződik a szervezetünkben, amitől rosszul lehetünk, gyengének érezhetjük magunkat, súlyosabb esetben pedig vesekő vagy idegrendszeri problémák is kialakulhatnak.