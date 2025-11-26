Ez a fűszer a magas koleszterin ellenszere

A feketekömény (Nigella sativa), avagy kerti katicavirág Nyugat-Ázsiától Kelet-Európáig nagy területen őshonos virágzó növény, illetve termesztése több évezredes múltra tekint vissza. Magjait széles körben használják fűszerként, de olaja, porított formája és kivonata számos kultúra népi orvoslásában is fontos szereppel bír. Modern kutatások eddig csak elvétve terjedtek ki rá gyógynövényként, de a kezdeti eredmények biztatóak. Feltételezések szerint a többi között az oxidatív stressz és a gyulladások mérséklése révén is előnyösen hathat az egészségre – írja a hazipatika.com.

Az Oszakai Metropolitan Egyetem (OMU) tudósai által vezetett klinikai kísérlet eredményei arra utalnak, hogy a feketekömény a szív- és érrendszert is védi. A kutatócsoport 22 felnőttet vont be a vizsgálatokba, akik naponta 5 gramm feketeköményport fogyasztottak, és alig 8 hét után kimutathatóan javultak a koleszterinértékeik. Eközben a kontrollcsoportban, amelynek 20 tagja nem folytatott hasonló kúrát, nem jelentkezett ilyen hatás.

A vérzsírértékek javulása hosszú távon mind a szívproblémák, mind a korai halálozás kockázatát csökkenti. A kutatók sejteken végzett laborvizsgálatok során igyekeztek arra is választ kapni, hogy minek köszönhető pontosan a feketekömény koleszterinszint-csökkentő tulajdonsága. Eredményeik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a növény kivonata gátolja az adipogenezist – azt a folyamatot, amelynek során őssejtekből zsírsejtek képződnek a szervezetben. „Tanulmányunk határozottan arra utal, hogy a feketeköménymag hasznos funkcionális élelmiszer lehet az elhízás és az életmóddal összefüggő betegségek megelőzésében” – mutatott rá Akiko Kódzsima–Juasza, a tanulmány utolsó szerzője, az OMU professzora.