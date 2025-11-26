Európai szintű a magyar digitális egészségügy

Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térrel (EESZT), a járóbeteg-irányítási rendszerrel (JIR) és az EgészségAblak alkalmazással európai szintű e-egészségügy működik Magyarországon - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán egy szakmai konferencián.

Rétvári Bence a 6. Digital Health Summit konferencián azt mondta, ezt csak egy egységes, állami egészségbiztosítási rendszerben lehet létrehozni. Kitért arra, hogy a szakrendelési időpontfoglaló rendszer digitalizálása fontos volt abból a szempontból is, mert hiába emelkedik a 100 ezer lakosra jutó orvosok száma, az emberek mégis azt érzik, hogy nehezen jutnak be egy-egy orvoshoz.

A digitális egészségügyi rendszerek javítanak a szervezettségen és a kihasználtságon és eloszlatják a terhelést - emelte ki az államtitkár. Hozzátette: ezek a rendszerek naprakészek, és a nap bármely szakában megnézhetők az abban tárolt egészségügyi adatok. Rétvári Bence szerint a JIR és az EgészségAblak rugalmasságot hozott, áttörte a területi ellátási kötelezettség „gátját”, valamint az emberek tudatosabbak lettek azáltal, hogy maguk is láthatják a leleteiket, gyógyszerfelírásukat, diagnózisukat.

További előnye, hogy a főigazgatóknak is támpontot ad a kapacitáskihasználtságról. Az államtitkár beszámolt arról, hogy az EgészségAblak alkalmazást már 4,4 millióan töltötték le, havonta 17 millió lelet- és 19 millió e-receptletöltés van, az e-beutalók száma 1,8 milliló, és naponta 3100 időpontfoglalás történik digitálisan. Utóbbi kapcsán Rétvári Bence megjegyezte: ebben vannak még kihasználatlan kapacitások, hiszen jelenleg kétmillió szabad időpont van országosan, miközben csak 3100 foglalás van digitálisan.

„Még nem szoktunk át a digitális időpontfoglalásra” - fogalmazott. Az EgészségAblak további előnyeiről elmondta azt is, hogy az időpontfoglalás mellett a lemondás és a módosítás is egyszerű. Kitért arra, hogy az időpontok 20-30 százaléka veszik el azáltal, hogy a foglalt időpontra nem megy el a beteg, de nem is törli az adott időpontot. Az alkalmazásban megtalálhatók a gyógyszertárak, a háziorvosok, ellenőrizhető a társadalombiztosítási jogviszony, kiírja a legközelebbi ügyeleti ellátót, a szűrővizsgálatokat, van tudástár és az alkalmazásból hívható a 1812-es Egészségvonal - sorolta az államtitkár.

Ezen kívül megoldott a felhasználóváltás és az egészségügyi adatok láthatóságához szükséges meghatalmazás - ismertette Rétvári Bence, aki hozzátette: folyamatosak a fejlesztések az e-egészségügy területén.