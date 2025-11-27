Ezt a gyümölcsöt ne egye, ha migrénre hajlamos

Ha ezt az ételt kihagyja az étrendjéből, az drámaian javulást okozhat a migréne.

Az NHS szerint a migrén általában "nagyon erős fejfájásnak" érződik, egy kulcsfontosságú különbséggel. A tipikus fejfájástól eltérően a migrén "lüktető" érzése csak a fej egyik oldalán érezhető.

Migrén előtt más tüneteket is megjelennek, például fáradtság, bizonyos ételsóvárgás, szomjaság, hangulatingadozások és merevség a nyakban. Előfordulhatnak egyéb figyelmeztető jelek is, amit például fényvillanások, vakfoltok és egyéb látásváltozások.

A migrén általában néhány órától néhány napig tart. Nem ismert, pontosan mi okozza a migrént, de vannak bizonyos kiváltó okok.

Egy dolog, amit tudniuk kell, hogy az étrend fontos szerepet játszhat abban, hogy a migrén meddig és gyakran fordulhat elő. Van néhány étel, amit azoknak, akik küzdenek, érdemes korlátozni.

Sok otthonban gyakori a banán. Ezek a sárga gyümölcsök migrént válthatnak ki azoknál, akik érzékenyek a tiraminra, amely egy természetes vegyület, amely a gyümölcsben található – és összefüggésbe hozható, hogy migrénes betegek rohamot tapasztalnak.

A tiramin kémiai szerkezettel rendelkezik, amelyet a szervezetünk monoaminoxidáz (MAO) nevű enzimek segítségével bont. Amikor a testünk önmagában nem termel elegendőt, és tiraminban gazdag ételeket fogyasztunk, akkor nehézségei lehetnek, ami fejfájáshoz vezethet.

A tiramin tartalom nő, ahogy a banán érnek, különösen, ha túlérnek. Ezért azoknak, akik súlyosan szenvednek, kerüljék a közönséges gyümölcsöt – különösen, ha inkább sárga, mint zöld - írja a Mirror.