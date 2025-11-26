Ez a brokkoli elkészítésének legjobb módja

A megfelelő módszer segít megőrizni a legtöbb vitamint és természetes antioxidánst.

A Journal of Agricultural and Food Chemistry folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy a brokkoli felvágása és enyhe megpirítása növelheti a szulforafán nevű antioxidáns mennyiségét, ezáltal maximalizálva az egészségre gyakorolt jótékony hatást - írja a Verywell health.

A szulforafán egy természetes vegyület, amely a keresztesvirágú zöldségekben, többek között a brokkoliban, a kelbimbóban, a karfiolban és a kelkáposztában található. Számos egészségügyi előnnyel hozzák összefüggésbe, nevezetesen az antioxidánsok termelődésével.

Ezenkívül a kutatók azt találták, hogy a brokkoli virágzatokra való felvágása körülbelül 90 perccel az enyhe sütés előtt a legmagasabb szulforafánszinttel jár. Ez valószínűleg azért van, mert a felaprítás aktiválja a mirosináz enzimet, elősegítve a glukorafanin szulforafánná történő átalakulását, mielőtt az enzim a melegítés hatására inaktiválódik.

A hosszan tartó főzés ronthatja a brokkoli tápanyag-tartalmát, beleértve a szulforafánt is.

A tanulmány korlátozott, mivel a szerzők nem vizsgálták, hogy más főzési módszerek, például a mikrohullámú sütőben való főzés vagy a párolás hogyan befolyásolják a brokkoli szulforafánszintjét.

Miért hasznos a brokkoli?

Ez a tápanyagokban gazdag zöldség szükséges vitaminok és ásványi anyagok forrása, beleértve a C-, K- és A-vitamint, a káliumot, a magnéziumot, a kalciumot és a vasat.

A brokkoli rostokban is gazdag, amelyek elősegítik az emésztés egészségét, és erős antioxidánsokkal, például szulforafánnal, luteinnel és zeaxantinnal telítettek.

Főzési módjától függetlenül a brokkoli alacsony kalóriatartalmú, rostokban gazdag termék marad, ami értékes kiegészítője az egészséges étrendnek.