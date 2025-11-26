Az onkológus ezt az ételt ajánlja

Egyre több bizonyíték van arra, hogy amit eszünk, az erős hatással van egészségünkre, és a szakértők hangsúlyozzák, hogy a megfelelő táplálkozás kulcsszerepet játszik a rákmegelőzésben is.

Az onkológus táplálkozási szakértők rámutatnak, hogy a háztartásban mindig olyan ételekre kell kerülnie, amelyek csökkenthetik a rosszindulatú betegségek kialakulásának kockázatát és hozzájárulhatnak a szervezet jobb működéséhez.

Alison Tirney, az onkológiára specializálódott regisztrált dietetikus, szerint az étrend alakítja a gyulladás szintjét, szabályozza a hormonokat, erősíti az immunitást, sőt, még a géneink aktiválását is befolyásolja. Ezért, mondja, a minőségi élelmiszer kiválasztása az egyik legerősebb eszköz az egészség hosszú távú megőrzésében.

A szakértők különösen hangsúlyozzák az oxidatív stressz megelőzésének fontosságát, amely a sejteket károsítja és gyengíti a szervezet védelmi mechanizmusait. Gina Risch dietetikus emlékeztet arra, hogy az egészségtelen étrend a rákesetek mintegy ötöde, és hogy a rossz étkezési szokások, a túlsúly és az alkohol tovább növeli a kockázatot.

Legjobb eredmények

A táplálkozási szakértők szerint a legjobb eredményeket egy növényi eredetű ételeken alapuló étrend adja. A gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák és diófélék gazdagok rostban, antioxidánsokban és számos védő növényi vegyületben, amelyek együtt csökkentik a gyulladást és az oxidatív stresszt, amelyek két olyan folyamatot jelentenek, amelyek kulcsfontosságú a rosszindulatú daganat kialakulásában.

A rostot különösen kiemelik, mint gyakran figyelmen kívül hagyott tápanyagot, bár hozzájárul a hormonok szabályozásához, a jobb emésztési egészséghez és a belekben hasznos baktériumok kialakulásához. Emellett Risch figyelmeztet, hogy a túlevés és a magas cukorfogyasztás gyulladásos folyamatokat indíthat el, és a zsigeri zsír felhalmozódásához vezethet, ami nagyobb rákkockázattal jár.

Az erős védő hatású ételek között kiemelkednek a darált lenmagok, amelyek gazdagok lignanokban, amelyek segítenek szabályozni a hormonokat, valamint a káposzta zöldségek, amelyek tartalmaznak olyan vegyületeket, amelyek fontos a rákkeltők méregtelenítéséhez és DNS-javításhoz. A bogyók további antioxidánsforrás, míg a hüvelyesek stabilizálják a vércukorszintet és támogatják az egészséges bélmikrobiomot.

Táplálkozási tippek

A táplálkozási szakértők azt is javasolják, hogy "szivárványszíneket eszünk" – minél több növényi étel van a tányéron, annál szélesebb a védővegyületek választéka. A változatos étrend erősíti az immunitást, csökkenti a gyulladást, és elősegíti a szervezet szilárd védelmének kialakulását.

A hidratálást sem szabad elfelejteni. A víz segít a tápanyagok szállításában, egészségesen tartja a sejteket, és elősegíti a káros anyagok kiválását. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a folyadékbevitelnek hiánya növeli az oxidatív stressszt, miközben a rendszeres hidratálás segít a szervezetnek hatékonyabban eltávolítani a potenciális rákadókat - írja a dnevno.