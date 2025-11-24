Szakértő elmondja, mikor kellene vacsoráznunk téli hónapokban

Catherine Norton, a Limericki Egyetem sport- és táplálkozási tanszékének docense szerint a változásoknak a tányérunkat is érintenie kellene, különösen amikor leülünk vacsorázni.

Kiemelte, hogy télen gyakorta később ülünk a vacsora asztalhoz, bár ha a test természetes ritmusát akarjuk támogatni, pont az ellenkezőjét kellene tennünk. „Amikor eljön a tél, fontos, hogy ne csak arra figyeljünk, mit eszünk, hanem arra is, mikor eszünk. Az étkezések a test természetes ritmusához igazítása segíthet fenntartani a stabil energiát, a jobb hangulatot és a jobb alvást” – mondja Norton, emlékeztetve arra, hogy az emésztésnek, a hormonoknak és a kalóriabevitelnek is megvan a maga ritmusa – írja a The Conversation.

A szakértők ajánlásai sokakat meglephetnek, különösen azokat, akik késő délutánig dolgoznak. Norton szerint ideális lenne 17:30 és 19 óra között, vagy legalább két-három órával lefekvés előtt befejezni a vacsorát.

Magasabb vércukorszint

A figyelmeztetések nem alaptalanok. A kronikus diéta területén egyre több kutatás azt sugallja, hogy az étkezés időzítése szinte olyan fontos lehet, mint az étkezés összetétele. Így egy tanulmány kimutatta, hogy azoknak, akik este 10-kor vacsoráztak, 20 százalékkal magasabb vércukorszinttel rendelkeznek, és 10 százalékkal kevesebb zsírt égettek, mint azoknál, akik este 6-kor ettek.

Egy 29 tanulmány átfogó elemzése szerint a korábbi étkezés, a napi kevesebb étkezés és a legtöbb kalória korai elosztása hozzájárult a fogyáshoz, valamint csökkentette a vérnyomást, a cukrot és a koleszterint. Norton figyelmeztet valamire, amit sokan intuitívan éreznek, de gyakran figyelmen kívül hagynak: az lefekvés előtti étkezés növelheti az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.

A szakértők ezért úgy vélik, hogy a vacsora korábbi időpontra helyezése egyszerű, mégis hatékony módja lehet az anyagcseréd védelmének – különösen, ha egészséges étrenddel és rendszeres aktivitással együtt jársz.

Ugyanakkor figyelmeztet, hogy az étkezési idők nem lehetnek stresszforrás. „A legfontosabb, hogy szándékosan válasszunk olyan szokásokat, amelyek az egészségedet szolgálják. Nem merev szabályokról van szó, hanem egy olyan ritmusról, ami mind a testedbe, mind a mindennapi életedbe illeszkedik.”

Mindenkinek azt tanácsolja, hogy gondolja át a saját céljait, kötelezettségeit és szokásait. Ha rendszeresen este 9 után vacsorázol, és reggel fáradtan ébredsz, lehet, hogy itt az ideje a változásnak. Azonban azok, akik este edzenek, vagy gyakran vacsoráznak társaságban, ne érezzék nyomást — elég, ha könnyebb ételt választanak, és legalább két-három órát lefekvés előtt hagynak.