Összefüggést találtak a sajtevés és a demencia között

Még nincs gyógymódunk a demenciára, de egyre bővülő lista van azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a kockázatot – beleértve a testmozgást, étrendet, ivást, társasági köröket és még a zenehallgatást is –, és most már hozzáadhatjuk a sajtfogyasztást is.

A japán élelmiszeripari vállalat Meiji Co. megbízásából készült tanulmányban Japánban kutatók 7 914, 65 éves vagy idősebb személy adatait vizsgálták. A fele legalább hetente egyszer sajtot eszik, míg a fele azt mondta, hogy egyáltalán nem eszik – írja a ScinceAlert.

Ezeknek a résztvevőknek az egészségét három éven át figyelték. A sajtfogyasztó csoportból 134 embernél alakult ki demencia (3,4 százalék); a sajttól tartózkodók közül 176 esetben alakult ki demenciával (4,5 százalék). Ez körülbelül 10-11 plusz eset van minden 1000 emberre.

Jóllehet, ez nem túl jelentős eltérés, és inkább csak kapcsolatot mutat, mint ok-okozati összefüggést, kiegészíti azt, amit már tudunk az étrendről és a demenciáról – és arról, hogy az étkezési szokások hogyan kapcsolódnak általában a fizikai és mentális egészséghez.

„Ezek az eredmények összhangban vannak a tejtermékbevitel és a kognitív egészség közötti kapcsolatot korábbi megfigyelési bizonyítékokkal” – jelentette ki Seungwon Jeong, a japán Niimi Egyetem geriátriai kutatója. „Bár az egyes személyekre gyakorolt ​​hatás szerény, népességszinten, különösen a nem annyira sajtfogyasztó országokban az ilyen különbségek jelentősen hozzájárulhatnak a demencia megelőzésére irányuló stratégiák kidolgozásához.”

Egy másodlagos elemzésben az is kiderült, hogy a sajtot nem fogyasztók jellemzően kevésbé étkeztek egészségesen, ami szintén hozzájárulhat az összefüggéshez. A kapcsolat ebben az elemzésben kevésbé volt erős, de még mindig szignifikáns. Tehát, úgy tűnik, hogy a sajtban van valami, ami megelőzheti a demencia kialakulását, a tápláló étrend által ismert jótékony hatásokon kívül. A kutatók ezt ugyan nem vizsgálták meg konkrétan, de a korábbi tanulmányok némi támpontot adnak arra vonatkozóan, hogy mi lehet a lényeg.

Az ENSZ a demenciát kulcsfontosságú közegészségügyi prioritásként nyilvánította, és úgy vélik, hogy világszerte jelenleg legalább 50 millió ember él ezzel az állapottal. Ez valószínűleg növekedni fog a népesség öregedésével, ami különösen aggodalomra ad okot Japánban, ahol a kutatást végezték.