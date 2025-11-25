Milyen korban kell elkezdeni „menekülni” az Alzheimer-kór elől?

El lehet e „menekülni” az Alzheimer-kór elől, ahogy a szívroham elől is? A tudósok igennel válaszolnak erre a kérdésre.

A JAMA szerint, ami az Amerikai Orvosi Szövetség komoly kiadványa - írja az Aif.ru.

A kutatás megkezdésekor a tudósok felvetették a kérdést: felnőttkorban mikor védi leghatékonyabban a fizikai aktivitás a demenciától? Ehhez fiatalon kell aktívan sportolni, vagy fontosabb a testnevelés már érett és idős korban?

A „Framingham-i szívkutatás" adatai segítettek nekik megválaszolni ezeket a kérdéseket.

A tudósok 4354 ember adatait elemezték, akik a kutatásba való bevonásukkor sem Alzheimer-kórban, sem más demenciában nem szenvedtek. Mindannyian életkoruk alapján három csoportba lettek osztva:

— a korai felnőttkorú csoportba 1526 résztvevő tartozott, akik 1979–1983-ban, a vizsgálatba való felvételükkor átlagosan 36,7 évesek voltak.

— a középkorú csoportba 1943 ember tartozott, akik 1987–1991 között vettek részt a kutatásban, átlagéletkoruk 54 év volt.

— az időskorú csoportba 885 ember tartozott, akik a kutatás kezdetén, 1998–2001 között 71 évesek voltak.

A vizsgálat résztvevőinek megfigyelése nagyon hosszú volt

A vizsgálat 2023-ig folytatódott, ezért az első csoport résztvevőinek megfigyelési ideje átlagosan 37,2 év, a második csoporté 25,9 év, a harmadiké 14,5 év volt. Ezekben az években 567 demenciaesetet diagnosztizáltak náluk, 369 embernél az Alzheimer-kór volt az oka.

Ezt követően a tudósok kiszámították a demencia kialakulásának kockázatát a vizsgálat résztvevőinek fizikai aktivitásától függően.

Kiderült, hogy a magasabb fizikai aktivitás átlagosan és idős korban is jelentősen csökkentette a demencia kialakulásának kockázatát. A legfiatalabb csoportban azonban nem volt összefüggés a fizikai aktivitás és a demencia kialakulásának kockázata között abban a korban, amikor a vizsgálatba bevonták őket.

Elvileg ez nem cáfolja a fiatal korban végzett sportolás előnyeit – ez nagyon jó és egészséges a szív- és érrendszer számára. De a demencia elleni védelem szempontjából fontosabb a 45-50 éves kortól kezdődő testmozgás. Ha Ön ebben a korban még nem kezdte el ezt csinálni, akkor talán érdemes elkezdeni felépíteni a védelmet a jövőbeli ellenség ellen.

Hiszen a legaktívabb középkorúaknál a demencia kialakulásának kockázata 41 százalékkal alacsonyabb volt, mint a hasonló korú, ülő életmódot folytatók esetében. Az idősek csoportjában a kockázat csökkenése 45 százalék volt. Vagyis a számok jelentősek, és motiválnak egy aktívabb életre és sportolásra.

Mit értettek a tudósok fizikai aktivitás alatt? Meghatározásakor kiszámították és összehasonlították az alvással, valamint a kevés mozgással járó, könnyű, közepes vagy intenzív tevékenységekkel töltött időt. A kevés mozgással járó tevékenységek közé tartozott minden fekvés és ülés – a számítógép, a tévé, az ebédlőasztal, a vonat, az autó stb. mellett.