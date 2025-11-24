Megfizethető ételek erőteljes hatással

A dietológus, endokrinológus szerint az erjesztett ételek az egészséges étrend egyik kulcsfontosságú eleme. Ezek közé tartozik a savanyú káposzta és a kefir, amelyek B- és C-vitaminokat tartalmaznak, támogatják a bél mikroflóráját és erősítik az immunrendszert. Ezek a termékek – hangsúlyozta a szakember – segítenek fenntartani a baktériumok természetes egyensúlyát, és hozzájárulnak a tápanyagok jobb felszívódásához.

"A savanyú káposzta vitaminok raktára, különösen a C-vitamin és a B-csoport. Rendkívül hasznos a bélmikroflórák számára, és szükséges a normális működéséhez. A kefir pedig erjesztett termék, amely nemcsak javítja az emésztést, hanem pozitív hatással van az immunrendszerre is"

Az orvos megjegyezte, hogy az erjesztett ételeket rendszeresen fogyaszthatják, váltva őket az egészséges étrend egyéb elemeivel. A rövid szünetek elfogadottak, de nincsenek szigorú korlátozások: a legfontosabb fenntartani az egyensúlyt és a változatosságot a táplálkozásban, hogy a test a lehető legnagyobb hasznot kapja.

"Az erjesztett ételeket folyamatosan lehet fogyasztani. Néha érdemes egy rövid szünetet tartani, mert az egyhangú evés gyorsan unalmassá válik. A legfontosabb, hogy rendszeresen beépítsük őket az étrendbe, hogy fenntartsuk a bélrendszert és erősítsük az immunrendszert" – tette hozzá.

Egy másik figyelemre méltó termék a tengeri alga. Jegyezte meg az orvos. Értékes jódforrás, amely szükséges a pajzsmirigy normális működéséhez és anyagcseréjéhez. Ez a termék különösen hasznos alacsony mirigyúsoknak a működése miatt, mivel segít pótolni a nyomelemek hiányát és javítani az általános jóllétet - írja a pravda.ru.