Ezek az ételek túl nagy dózisban mérgezőek

Néhány étel jobb, ha nem eszünk minden nap nagy mennyiségben. Károsak lehetnek az egészségre, vagy legrosszabb esetben halálhoz vezethetnek.

Néhány étel tartalmaz méreganyagokat – ez eleinte nem tragikus, mert kis mennyiségben nem hatnak a szervezetre. Azonban, ha túl sokat fogyasztunk, az halálos egészségügyi következményekkel járhat. Nemcsak a mennyiség döntő: a rossz előkészítés negatív hatással lehet a szervezetre is - írja a focus.de.

Só

A só a konyha része, azonban a túl sok só jelentősen károsítja a testet. Tanulmányok szerint a sómérgezés újra és újra előfordul. A túl sok só elősegíti a magas vérnyomást, és növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A Német Táplálkozási Társaság napi legfeljebb hat gramm asztali sót javasol. Egy-két gramm só kilogrammonként a testsúly halálosnak számít.

Szerecsendió

Egy csipet nem árt, de nem kellene több szerecsendió. Nagy dózisban (5-30 gramm) a szerecsendió gyógyszerszerű mámorító lehet, és hallucinációkhoz, hányingerhez, hányingerhez és szívdobogáshoz vezethet. Ennek oka a benne lévő mirisziszin anyag. Ez amfetaminná alakul a májban, amely stimuláló hatással bír. Ha a mennyiség túl nagy, még az életveszély is fennáll.

Fahéj

Fahéjat vásárolva választhatja a kiváló minőségű ceyloni fahéja és az olcsóbb kasszia fahéj között. A kasszia fahéj nagy mennyiségű kumarint tartalmaz. Állatkísérletek során az anyag rákot okozott, és túl nagy dózisban károsíthatja a májat. Tehát naponta nem lehet több mint két gramm fahéj – kivéve a ceyloni fahéjat. Bár ez drágább, alig tartalmaz kumarint, így ártalmatlan.

Kávé

A kávé a reggel felturbáló és a legtöbb ember számára nélkülözhetetlen. És mégis, a koffeinnek vannak hátrányai is – legalábbis nagyobb mennyiségben. Ha az adag túl magas (tíz nagy csésze), koffeinmérgezés kockázata fennáll, és szívritmuszavarok is előfordulhatnak. Azonban napi akár négy csésze kávé is elfogadható, sőt, még az egészségre is pozitív hatással van.

Burgonya

A krumpli maga ártalmatlan, és valószínűleg mindenki étlapjára tartozik. Ennek ellenére a solanin anyag a héjban rejtőzik. A Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) szerint a testsúly kilogrammonként 0,5 milligramm solanin adagolása kérdéses. Valójában már voltak krumpliafogások okozta mérgezések. Ezért a tipp: mindig hámozd le a krumplit és távolítsd el a zöld foltokat.

Paradicsom

A paradicsom solanint is tartalmaz. Itt is el kell távolítani a zöld foltokat, és csak érett gyümölcsöket kell vásárolni. Ha a gyümölcs még zöld és éretlen, amikor megvásárolod, akkor érdemes pár napot várni, mielőtt megennéd.

Lenmag

A lenmagok valójában nagyon egészségesek. Ennek ellenére a présszus sav felszabadulhat rágás és emésztés során. Ezért nem lehet több mint két halmos evőkanál is.

Kurkuma

A kurkuma is népszerű nálunk. Ennek ellenére az ázsiai fűszereket és gyógynövényeket óvatosan kell kezelni – legalábbis nagy mennyiségben. Kurkumint tartalmaz – egy bioaktív anyagot, amely gyulladáscsökkentő hatást gyakorol.

Azonban az USA-ban a májkárosodással kapcsolatos jelentések száma nőtt. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint naponta nem lehet több mint három milligramm kurkumin kilogrammonként.