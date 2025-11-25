Ez a népszerű fűszer csökkenti a koleszterinszintet

A fűszerek és az aromás gyógynövények régóta fontos szerepet játszanak a főzésben, de egyre több kutatás igazolja, hogy bizonyos fűszerek mérhető egészségügyi előnyökkel is rendelkeznek.

Az egyik ezek közül a fekete kömény (Nigella sativa), egy fűszer, amely szinte minden boltban megtalálható, és amely a tudósok szerint potenciálisan pozitív hatással van a vérzsírszintre.

A Food Science & Nutrition folyóiratban megjelent tanulmány eredményei szerint a fekete kömény magkivonat antiadipogén tulajdonságokat mutatott, azaz képes csökkenteni a zsírsejtek felhalmozódását. A kutatók jelentős csökkenést észleltek a lipidtermelésben a laboratóriumi modellben, és nem figyeltek meg a sejtekre néző toxicitást.

A tanulmányt tovább erősítette egy klinikai vizsgálat. A résztvevők nyolc héten át naponta 5 gramm fekete köményport szedtek, ezt követően javulást észleltek a vérzsírprofilban.

A fekete kömény-kiegészítőket szedő csoportban a triglicerid csökkenését, az LDL (alacsony sűrűségű lipoprotein, úgynevezett „rossz” koleszterin) csökkenését, a teljes koleszterinszint csökkenését és a HDL (nagy sűrűségű lipoprotein, vagyis „jó” koleszterin) növekedését figyelték meg. Ezzel szemben nem történt jelentős változás a kontrollcsoportban – amely nem szedte be a kiegészítőt.

A tanulmány szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy a fekete kömény szerepet játszhat a súlykezelésben, tekintettel arra, hogy egyszerre működik a vérzsír csökkentésében (hypolipidemikus) és antiadipogén hatásokban. Ugyanakkor hangsúlyozzák azt is, hogy további kutatásokra van szükség az optimális adagok, hosszú távú hatások és a pontos hatásmechanizmusok meghatározására – írja a dnevno.