Egy férfi elvesztette a látását, mert éjszaka használta a telefonját

A kínai fiatalember egyik szemére elvesztette látását az éjszakai telefon használata miatt – jelentette Sohu.

Az újság hozzátette, hogy a férfi gyakran nézte a telefont, az oldalán fekve. Ennek következtében a jobb szemében akár 600 dioptriás rövidlátás is kialakulhatott. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy az okostelefonok ilyen helyzetben való használata negatívan befolyásolja a szem ereinek működését. Ugyanakkor a látásszervekre nehezedő terhelés egyenlőtlenül oszlik el – írja a news.ru.

A szakértők hozzátették, hogy a telefon éjszakai használata rontja a látást a fényes képernyő és a környezet közötti kontraszt miatt. Azt tanácsolták, hogy csökkentsék az okostelefon fényerejét, növeljék a betűtípust, és korlátozzák az esti használatot 60-90 percre.