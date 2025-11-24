2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Egy férfi elvesztette a látását, mert éjszaka használta a telefonját

A szakértők hozzátették, hogy a telefon éjszakai használata rontja a látást

MH
 2025. november 24. hétfő. 22:16
Megosztás

Kínában egy 24 éves fiatalember megvakult az egyik szemére, mert éjszaka telefont használt.

Egy férfi elvesztette a látását, mert éjszaka használta a telefonját
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A kínai fiatalember egyik szemére elvesztette látását az éjszakai telefon használata miatt – jelentette Sohu.

Az újság hozzátette, hogy a férfi gyakran nézte a telefont, az oldalán fekve. Ennek következtében a jobb szemében akár 600 dioptriás rövidlátás is kialakulhatott. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy az okostelefonok ilyen helyzetben való használata negatívan befolyásolja a szem ereinek működését. Ugyanakkor a látásszervekre nehezedő terhelés egyenlőtlenül oszlik el – írja a news.ru.

A szakértők hozzátették, hogy a telefon éjszakai használata rontja a látást a fényes képernyő és a környezet közötti kontraszt miatt. Azt tanácsolták, hogy csökkentsék az okostelefon fényerejét, növeljék a betűtípust, és korlátozzák az esti használatot 60-90 percre.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink