A hepatitis A tünetei

Ausztria, Csehország és Szlovákia után Magyarországon is megnőtt idén a regisztrált hepatitis A esetek száma. A legtöbb beteget Budapestről, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből jelentették.

A többi hepatitisvírussal összehasonlítva a hepatitis A vírus nem okoz hosszú távú májkárosodást. Az általa okozott májgyulladás a legtöbb embernél pár hétig tart, a fertőzöttek többsége teljesen meggyógyul, azonban ritka esetben májelégtelenség alakulhat ki. A hepatitis A vírus ellen létezik védőoltás, a betegség megelőzhető!

A tünetek a fertőzéstől számítva 2-4 hét múlva jelennek meg. A fiatal gyerekek gyakran tünetmentesek. A jellemző tünetek a jobb oldali hasi fájdalom; a hányinger, a hányás, az étvágytalanság, a láz, az ízületifájdalom, az izomfájdalom, a fáradékonyság; a sötét vizelet; a világos széklet; a viszketés és a sárgaság.

A májgyulladás fenti tüneteinek észlelésekor háziorvos felkeresése szükséges.

A hepatitisvírusok fertőzéses májgyulladást okoznak. A hepatitis A vírus megfertőzi a májsejteket, ami gyulladáshoz vezet. A gyulladás károsítja a máj funkcióját.

A hepatitis A vírus fertőzött széklettel szennyezett vízzel, jéggel, ételek fogyasztásával terjed. Ritkább esetekben szexuális úton is átadódhat a vírus (pl. anális szex során). A fertőzés előfordulása rossz higiénés körülmények között gyakoribb, ott, ahol nem biztosított a víz tisztítása és a megfelelő tisztavíz-ellátás.

A többi hepatitisvírussal ellentétben a hepatitis A vírus nem okoz krónikus májbetegséget. Ritka esetben a vírus heveny májelégtelenséget okozhat, amikor a máj működése nem megfelelő. Ez általában krónikus betegekben, terhesekben és idősekben jellemző. Az akut májelégtelenség kórházi kezelést igényel. Súlyos esetben májátültetés is szükségessé válhat.

Ha a tünetek alapján orvosa májgyulladásra gondol, a hepatitis A-fertőzés vérvizsgálattal diagnosztizálható. Fertőzés esetén kimutathatók a májfunkciók károsodására utaló eltérések és a vírusellenes ellenanyag a vérből.

A hepatitis A-fertőzésre nincs specifikus gyógyszer. A betegség magától is jól gyógyul, a tünetek pár hét múlva megszűnnek, azonban a teljes felépülés 1-2 hónapig is eltarthat. A kezelés ágynyugalomból, bőséges folyadékfogyasztásból és a tünetek enyhítéséből áll. Az orvos javasolhat fájdalom- vagy hányáscsillapítót. Kerülni kell a májkárosító ártalmakat – különösen az alkoholfogyasztást – a teljes gyógyulásig. Súlyos esetben kórházi kezelés szükséges.

A fertőzött személy a tünetek megjelenése előtti 2 hétben és a tünetek elmúlta után 1 hétig fertőzőképes. Ebben az időszakban kerülni kell a testi kontaktust más személyekkel: ne készítsen másoknak ételt, ne használjon másokkal közös evőeszközöket, ne ossza meg a törölközőjét. Ha gyermeke fertőzött, ebben a periódusban ne menjen közösségbe.

A fertőzés megelőzhető az alapvető higiénés szabályok betartásával. Ha járványveszélyes területre utazik, javasolt az alábbi szabályok betartása. A gyümölcsöket, zöldségeket mindig jól mossa meg vagy hámozza meg. Ne egyen nyers vagy nem átsült húst, halat. Palackozott vizet igyon, és azzal is mosson fogat. Ha nincs palackozott víz, forralja fel a vizet. Ismeretlen eredetű folyadékot ne igyon meg, a jégkockákat is kerülje.

Magyarországon 3 hepatitis A elleni védőoltás van forgalomban. Mindhárom inaktivált vírust tartalmaz.

A védőoltás ajánlott járványveszélyes területre utazók számára (Közép- és Dél-Amerika, Mexikó, Ázsia, Afrika, Kelet-Európa és egyes dél-európai országok), erről a Konzuli Szolgálat oldalán tájékozódhat; alapbetegségük (vérzékenység, krónikus hepatitis B vagy C vírushordozók) vagy életmódjuk miatt (pl. intravénás kábítószer-használók, homoszexuálisok) fokozottan veszélyeztettek részére.

Gyerekeknek már 1 éves kortól beadható az oltás. Ha járványveszélyes területre utazik, az oltást ajánlott 4 héttel (minimum 2 héttel) hamarabb beadatni, hogy a védettség biztosan kialakuljon. Az emlékeztető oltás 6-60 hónap múlva esedékes (oltásonként változhat), amely legalább 10 évig biztosít védettséget.

Létezik a hepatitis A és B ellen kombinált oltás is. 3 oltásra van szükség a teljes védettség kialakulásához. 0-1-6 hónap időközönként vagy utazás előtt 0-7-21 nap időközönként. Az utóbbi esetben egy év múlva még egy oltásra van szükség.

Bizonyos munkakörökhöz kapcsolódóan is szükségessé válhat a hepatitis A elleni védőoltás felvétele. Védőoltásban kell részesíteni azokat a fogékony munkavállalókat, akik munkájuk révén szennyvízzel, humán fekáliával rendszeresen kontaktusba kerülhetnek.

A fentieken kívül a hepatitis A vírussal fertőzött beteg szoros környezetéhez tartozó személyeknek is szükséges a hepatitis A vírus elleni védőoltás. Óvodai, iskolai környezetben ez kiterjedhet az osztálytársakra vagy az intézmény dolgozóira is.

Azon személyeket, akik számára a védőoltás ellenjavallt, passzív immunizálásban kell részesíteni, ami azt jelenti, hogy hepatitis A ellenes ellenanyagot (immunglobulint) kapnak.