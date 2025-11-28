Ekkor kell vacsizni telente

Amikor visszaállítjuk az órát és sötét lesz még azelőtt, hogy sokan közülünk elhagynák a munkahelyüket, a tél ritmusa megterhelőbbnek tűnhet – rövidebb nappalokkal, hosszabb estékkel és gyakran késői vacsorákkal.

A testünket olyan belső biológiai órák irányítják, amelyek szabályozzák az alvást, az anyagcserét, az emésztést és a hormontermelést. Ezek a ritmusok természetesen a világossághoz és a sötétséghez igazodnak, így amikor rövidülnek a nappalok, az anyagcsere is korábban kezd lelassulni - írja a Szabad Magyar Szó. Mint olvasható, ez az összefüggés a metabolizmus és a napfény között magyarázhatja, miért utalnak egyre több kutatás eredményei arra, hogy az étkezés időpontja csaknem olyan fontos lehet, mint maga az étel. A krononutrició azt vizsgálja, hogyan hangolódnak össze az étkezések a test belső órájával, és hogy a rövid téli napok milyen hatással lehetnek a hangulatra, az anyagcserére és az egészségre.

Egy tanulmány például kimutatta, hogy azoknál az egészséges felnőtteknél, akik 22 órakor vacsoráztak, 20 százalékkal nagyobb volt a vércukorszint-emelkedés és 10 százalékkal alacsonyabb a zsírfelhasználás, mint azoknál, akik 18 órakor ettek - pedig ugyanazt az ételt fogyasztották, és ugyanabban az időben feküdtek le aludni.

Más vizsgálatok pedig a tartósan késői vacsorát – különösen az elalváshoz közeli étkezést – rosszabb egészségi állapottal és nagyobb elhízási, valamint anyagcsere-betegség-kockázattal, például 2-es típusú cukorbetegséggel hozzák összefüggésbe. A korai vacsora valószínűleg jobban illeszkedik az anyagcsere természetes ritmusához, különösen akkor, ha az utolsó étkezés jóval azelőtt történik, hogy a test pihenő üzemmódba kapcsolna. Ez magyarázhatja a korábbi étkezések egészségügyi előnyeit.