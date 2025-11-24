2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Jobb az erdőt bámulni mint a képernyőt

A reklám oké, az erdei élet nem?

MH
 2025. november 24. hétfő. 7:18
Megosztás

Kisebb botrányt okozott a közelmúltban egy háromgyermekes család esete, akik hátuk mögött hagyva az urbanizációt Chieti megye egyik erdejében élnek.

Jobb az erdőt bámulni mint a képernyőt
Jobb itt, mint a PC előtt görnyedve (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Connect Images/Heshphoto

November 21-én, pénteken a l'aquilai fiatalkorúak bírósága elrendelte azoknak a gyermekek áthelyezését, akiket szüleik egy Chieti megyében lévő erdőben nevelnek - írja a Corriere Della Sera. A cikk szerint a hatóságok a három kiskorút egy védett intézménybe vitték, továbbá felfüggesztették a szülők nevelési jogait. Az eset élénk visszhangot keltett Olaszország szerte. A lap az ügyben megszólaltatott egy ismert szakembert, Ameya Canovi pszichológust.

A kutatóorvos a lapnak kifejtette, a gyermekkort egészében kell védeni, nem csak egyes részeit. Akadnak szürke zónák, például a közösségi médiában nyilvánosságra hozott fotók, melyek gyakran a családok profitjának forrásai. Abszurdnak tűnik, hogy senki sem aggódik (például) a bőrápolókat használó - azaz reklámozó - kicsik miatt, miközben az erdőből úgymond kimentik társaikat. A cél az volt, hogy megvédjék őket, de ez a környezetüktől való elszakadás véleményem szerint traumát okoz nekik - fogalmazott a szakember.

Hozzátette, az erdőben élés korántsem kényelmes választás, ám a gyerekek számára stimuláló lehet. Viszont így biztosan nem nyelik el őket a képernyők és a rajzfilmek, amelyek bizonyíthatóan károsítják a családi kapcsolatokat - tette hozzá Ameya Canovi.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Zeng az őszi erdő

Zeng az őszi erdő

ĀAz állami erdészeti társaságok interaktív szarvasbőgés-hallgató túrákkal várják az érdeklődőket