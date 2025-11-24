Jobb az erdőt bámulni mint a képernyőt

November 21-én, pénteken a l'aquilai fiatalkorúak bírósága elrendelte azoknak a gyermekek áthelyezését, akiket szüleik egy Chieti megyében lévő erdőben nevelnek - írja a Corriere Della Sera. A cikk szerint a hatóságok a három kiskorút egy védett intézménybe vitték, továbbá felfüggesztették a szülők nevelési jogait. Az eset élénk visszhangot keltett Olaszország szerte. A lap az ügyben megszólaltatott egy ismert szakembert, Ameya Canovi pszichológust.

A kutatóorvos a lapnak kifejtette, a gyermekkort egészében kell védeni, nem csak egyes részeit. Akadnak szürke zónák, például a közösségi médiában nyilvánosságra hozott fotók, melyek gyakran a családok profitjának forrásai. Abszurdnak tűnik, hogy senki sem aggódik (például) a bőrápolókat használó - azaz reklámozó - kicsik miatt, miközben az erdőből úgymond kimentik társaikat. A cél az volt, hogy megvédjék őket, de ez a környezetüktől való elszakadás véleményem szerint traumát okoz nekik - fogalmazott a szakember.

Hozzátette, az erdőben élés korántsem kényelmes választás, ám a gyerekek számára stimuláló lehet. Viszont így biztosan nem nyelik el őket a képernyők és a rajzfilmek, amelyek bizonyíthatóan károsítják a családi kapcsolatokat - tette hozzá Ameya Canovi.