Időben fölismerhető a csöndes gyilkos

 2025. november 24. hétfő. 1:21
Romániában a prosztatarák a férfiak egyik leggyakrabban diagnosztizált daganatos betegsége.

Fotó: AFP/Science Photo Library/LDA/Peakstock

Erdélyben is komoly gondokat okoz a prosztatarák - írja a Székelyhon. Mint cikkükből kiderül, a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban idén összesen 117-en éltek az ingyenes szűrés lehetőségével. A vizsgálaton részt vevők közül mindössze egy esetben találtak olyan eltérést, amely további kivizsgálást igényel. Bíró András urológus főorvos szerint a férfiak egyre komolyabban veszik az egészségmegőrzést, az idei szűrésen főként a 45 év feletti korosztály vett részt, amely leginkább veszélyeztetett a betegség kialakulásában. A kórház felhívja továbbá a figyelmet: a prosztatarák továbbra is vezető halálok, Romániában ez a férfiak egyik leggyakrabban diagnosztizált daganatos betegsége.

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban 2024-ben nagyven, 2025. október 31-ig pedig 37 új esetet regisztráltak. A szakorvos rámutatott, a betegség kezdeti szakaszában gyakran nincsenek egyértelmű tünetek, előfordulhat, hogy csak előrehaladott állapotban ismerik fel. Ez jelentősen csökkentheti a kezelés sikerességét.

Hozzáteszik, a korai felismerés növeli a gyógyulás esélyét, lehetővé teszi a kevésbé megterhelő kezelési módszerek alkalmazását - s e mellett érdemes odafigyelni az életmódbeli tényezőkre is: az étrendre, mozgásra és a dohányzás elkerülésére is.

