Egészség
Négy jel, hogy a köhögés nem csak egy egyszerű megfázás tünete
A folyamatos köhögés több lehet, mint pusztán téli megfázás
A COPD a krónikus obstruktív tüdőbetegséget jelenti, és akkor fordul elő, amikor a tüdő gyulladt és károsodott, megnehezítve ezzel a légzést.
Ellentétben a megfázással vagy asztmával, ez a szűkülés tartós, és még a COPD kezelésére elérhető kezelések is csak bizonyos mértékig nyithatják meg a légutakat.
A köhögés az állapot egyik leggyakoribb és legfeltűnőbb tünete, de ez kifejezetten egy olyan köhögés, amely hosszú ideig tart vagy csak néha jelentkezik.
A COPD-s betegeknek gyakoribbak a mellkasi fertőzéseik és sípolás vagy légszomj is előfordulhat, amely fokozatosan kezdődhet és idővel rosszabbodik - írja a Mirror.
4 Jelzés:
- Köhögés, ami sokáig tart vagy csak időnként jelentkezik
- Sűrű, zöld vagy sárga nyák felköhögésével jár
- Gyakori mellkasi fertőzések
- Zihálás vagy lélegzetszomj
Akik ezeket a tüneteket tapasztalják soha ne hagyják figyelmen kívül. Különösen azok, akik további kockázati tényezőkkel küzdhetnek.
A COPD kockázatának kitett csoportok:
- 35 év feletti emberek
- Dohányosok vagy korábbi dohányosok
- Olyan emberek, akiknek fiatalon mellkasi problémáik voltak
- Olyan dolgozók, akik pornak, gőznek vagy vegyi anyagoknak vannak kitéve a munkahelyen
A COPD egy olyan tüdőbetegségcsoport tágabb kifejezése, amely magában foglalja a krónikus hörghurutot és az emfizémát.
Az állapot progresszív is, ami azt jelenti, hogy idővel súlyosabbá válik, ami még kritikusabbá teszi a korai diagnózist és beavatkozást. Jelenleg nincs gyógymód a COPD-re.