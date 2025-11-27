Négy jel, hogy a köhögés nem csak egy egyszerű megfázás tünete

A tüdőbetegség jelei gyakran egészen ártalmatlannak tűnnek, közben pedig a háttérben egy kezeletlen, lassan romló állapot húzódhat meg.

A COPD a krónikus obstruktív tüdőbetegséget jelenti, és akkor fordul elő, amikor a tüdő gyulladt és károsodott, megnehezítve ezzel a légzést.

Ellentétben a megfázással vagy asztmával, ez a szűkülés tartós, és még a COPD kezelésére elérhető kezelések is csak bizonyos mértékig nyithatják meg a légutakat.

A köhögés az állapot egyik leggyakoribb és legfeltűnőbb tünete, de ez kifejezetten egy olyan köhögés, amely hosszú ideig tart vagy csak néha jelentkezik.

A COPD-s betegeknek gyakoribbak a mellkasi fertőzéseik és sípolás vagy légszomj is előfordulhat, amely fokozatosan kezdődhet és idővel rosszabbodik - írja a Mirror.

4 Jelzés:

Köhögés, ami sokáig tart vagy csak időnként jelentkezik

Sűrű, zöld vagy sárga nyák felköhögésével jár

Gyakori mellkasi fertőzések

Zihálás vagy lélegzetszomj

Akik ezeket a tüneteket tapasztalják soha ne hagyják figyelmen kívül. Különösen azok, akik további kockázati tényezőkkel küzdhetnek.

A COPD kockázatának kitett csoportok:

35 év feletti emberek

Dohányosok vagy korábbi dohányosok

Olyan emberek, akiknek fiatalon mellkasi problémáik voltak

Olyan dolgozók, akik pornak, gőznek vagy vegyi anyagoknak vannak kitéve a munkahelyen

A COPD egy olyan tüdőbetegségcsoport tágabb kifejezése, amely magában foglalja a krónikus hörghurutot és az emfizémát.

Az állapot progresszív is, ami azt jelenti, hogy idővel súlyosabbá válik, ami még kritikusabbá teszi a korai diagnózist és beavatkozást. Jelenleg nincs gyógymód a COPD-re.