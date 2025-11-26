Két szokatlan szuperétel ami javítja az egészségét

A táplálkozási szakértő szerint a legjobb módja a tápanyagok megszerzésének, az étel. Két „szuperételre” esküszik.

Magnéziumos pezsgő tabletták vádli görcsökre, biotinos gumicukk a szép és telt hajhoz, fehérjepor izomépítéshez – az étrend-kiegészítők ma is széles körben használatosak és népszerűek. Segítenek kompenzálni a tápanyaghiányt, nem igaz? A szakértők megosztottak ebben a kérdésben.

A táplálkozási szakértő azt javasolja, hogy egyrészt kerüljék a kollagénport. „Vannak jó márkák, amelyek kollagénporokat kínálnak. A gyakorlatban azonban ügyfeleim jobb eredményeket érnek el hajuk, bőrük, körmeik és általános egészségük szempontjából, ha a kollagént teljes értékű ételek formájában viszik be” – magyarázza. Ezenkívül a kollagénpor gyakran erősen feldolgozott, „furcsa” adalékokkal keverve, és puffadást okozhat - írja a focus.de.

Szerinte jobb és mindenekelőtt természetes alternatíva a csontleves. A csontokból áll, általában csirkék vagy szarvasmarha csontjaiból, amelyek sok kollagént tartalmaznak. A csontleves, amelynek főzési ideje hosszabb, mint a hagyományos leves, állítólag erősíti az immunrendszert, a csontokat és a szöveteket, többek között. Emellett azt mondják, hogy öregedésgátló hatása is van. Azonban a csontleves előnyeit tudományosan nem bizonyították.

Másrészt nem javasolja probiotikum-kiegészítőket. „Bizonyos helyzetekben probiotikus kiegészítőket adok az ügyfeleimnek” – mondja. Általánosságban azonban nincs szükség kapszulákra vagy tablettákra, hogy a test probiotikumokkal optimális ellátást nyújtson. Bizonyos ételek tökéletesen teljesítenék ezt a feladatot.

A káposztazöldség sok probiotikumot tartalmaz, azaz élő, egészséget támogató mikroorganizmusokat, valamint prebiotikumokat, azaz bizonyos bélbaktériumok táplálékát, javasolja a mondja a táplálkozási szakértő.