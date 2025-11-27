2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Ezért nem ismerik fel az Alzheimer-kórban élő betegek a szeretetteiket

Kevés pillanat fájdalmasabb, mint az a nap, amikor egy Alzheimer-kórban szenvedő szeretted már nem ismer fel szeretét.

MH
 2025. november 27. csütörtök. 5:46
Megosztás

A Virginiai Egyetem kutatói ugyanis kimutatták, hogy az Alzheimer-kór alatt az agy nem csak magukat az idegsejteket veszíti el, hanem egy kevésbé ismert védelmi rendszer is meggyengül.

Ezért nem ismerik fel az Alzheimer-kórban élő betegek a szeretetteiket
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A perineuronális hálók fehérjék és cukrok hálószerű burkolatai, amelyek bizonyos neuronokat betekernek. Gondolj rájuk úgy, mint állványokra és pajzsokra egyszerre. Stabilizálják a kapcsolatokat, szabályozzák a jelátvitelt, és segítenek rögzíteni a tanult információkat.

Sontheimer csapata évek óta próbálja összerakni szerepét. Az új munka erre az alapra épít: ha a hálók megsérülnek, az emlékek szenvednek – de nem minden emlék ugyanúgy.

Egérkísérletekben a kutatók szelektíven gyengítették ezeket a hálókat. Az állatok még mindig tudtak új dolgokat tanulni, és megkülönböztetni a ismerős tárgyakat az újaktól. De egy másik feladatban kudarcot vallottak: felismerni egy másik egeret, akikkel már találkoztak.

Ez a minta megfelel az Alzheimer-kórban szenvedőknél gyakori ívnek. Nevek és arcok csúsznak először. A tárgyak és helyek később elhalványulnak.

A szakértők egereknek adtak mátrix metalloproteináz (MMP) gátlókat – olyan gyógyszereket, amelyeket már vizsgálnak rák és ízületi gyulladás ellen.

Az eredmény biztató volt. A kezelés megőrizte a perineuronális hálókat, és segített az egereknek megőrizni a társas emlékeket.

"Az egerekmel végzett kutatásaink során, amikor korán biztonságban tartottuk ezeket az agystruktúrákat, a betegségben szenvedő egerek jobban emlékeztek a társas interakcióikra," mondta Chaunsali, számol be az Earth.

"Kutatásunk segít közelebb kerülni egy új, nem hagyományos módszer megtalálásához az Alzheimer-kór kezelésére vagy még jobb, megelőzésére, ami ma nagyon szükséges."

A kutatás azt üzeni a hozzátartozóknak és az orvosoknak egyaránt: a felismerés elvesztése nem valami misztikus jelenség, hanem egy konkrét, leírható biológiai folyamat. És ha valamit ilyen részletesen megértünk, idővel azt is megtanulhatjuk, hogyan lassítsuk vagy miként akadályozzuk meg.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink