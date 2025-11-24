Ez a testmozgás javítja leginkább az alvást

A jógamatrac kiterítése és a légzéshez igazodó mozgások végzése hosszú távon az egyik legjobb testmozgás lehet az alvás javítására.

Harminc randomizált, kontrollált vizsgálat meta-elemzése kimutatta, hogy a rendszeres, nagy intenzitású jóga szorosabban kapcsolódik az alvás javulásához, mint a séta, az ellenállásos edzés, a kombinált edzés, az aerob edzés vagy a hagyományos kínai gyakorlatok, mint például a qi gong és a tai chi.

Az elemzésbe bevont vizsgálatok több mint egy tucat országból származnak, és több mint 2500, minden korosztályból származó, alvászavarokkal küzdő résztvevő vett részt bennük.

A kínai Harbin Sport Egyetem kutatói az adatok elemzése során megállapították, hogy a heti kétszeri, 30 percnél rövidebb, nagy intenzitású jóga a legjobb gyógymód az alvászavarok ellen - írja a ScienceAlert.

A gyaloglás volt a második legjobb fizikai aktivitás, amelyet az ellenállásos edzés követett. A pozitív eredmények már 8-10 hét után megmutatkoztak.

Az eredmények némileg ellentmondanak egy 2023-as meta-elemzésnek, amely szerint a heti háromszori aerob edzés vagy közepes intenzitású testmozgás a leghatékonyabb módszer az alvászavarokkal küzdő emberek alvási minőségének javítására.

Az említett áttekintésben szereplő egyik tanulmány azonban azt mutatta, hogy a jóga jelentősebb hatással volt az alvásra, mint más típusú testmozgások.

Ráadásul a jógát nehéz besorolni az aerob vagy anaerob edzések közé, és intenzitása a használt technikától függően változhat.

Talán ezek a gyakorlati különbségek magyarázhatják, miért eltérőek az eredmények a különböző kísérletek között.

A legújabb metaanalízis nem tudja megmagyarázni, miért lehet a jóga különösen jótékony hatással az alvásra, de több lehetőség is létezik.

A jóga nemcsak a pulzusszámot emeli és az izmokat megmozgatja, hanem a légzést is szabályozza. A kutatások jelzik, hogy a légzésszabályozás aktiválhatja a paraszimpatikus idegrendszert, amely a „pihenés és az emésztés” folyamatában vesz részt.

Egyes tanulmányok szerint a jóga szabályozza az agyhullámok aktivitásának mintáit, ami elősegítheti a mélyebb alvást.

Bár megbízható bizonyítékok arra utalnak, hogy a testmozgás általában jótékony hatással van az alvásra, hiányoznak azok a tanulmányok, amelyek konkrét gyakorlatokat és azok hosszú távú hatásait hasonlítják össze.

„Óvatossággal kell eljárni az alvászavarokkal kapcsolatos tanulmányok eredményeinek értelmezésekor, tekintettel a tanulmányok korlátozott számára és az alvászavarokkal küzdő populáció egyedi jellemzőire” – figyelmeztetnek a Harbin Sport Egyetem kutatói.

Testünk és agyunk mind különböző, és nincs olyan megoldás az álmatlanságra vagy más alvászavarokra, amely mindenkinek egyformán megfelelne.

A jógamatracon való izzadás csak egy a sok lehetséges lehetőség közül.