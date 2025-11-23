Egészség
Ez a mozgásforma lassítja az agyi hanyatlást a demenciában szenvedők körében
"A mozgás úgy működik, mint az orvos"
Egyre többen élnek demenciával. A legtöbben Alzheimer-kórban szenvednek, amely a demencia leggyakoribb formája. A tragikus az, hogy eddig nincs esély a felépülésre. Ami azonban létezik, azok a módszerek, amelyek lassítják a betegség előrehaladását. Gyógyszeres kezelés nem feltétlenül szükséges ehhez, magyarázza Tim Fleiner gyógytornász és sporttudós a német Alzheimer-kutatás portálján.
A mozgás olyan, mint a gyógyszer a demenciás betegek számára
"Az Alzheimer-kórban szenvedő demenciákkal élők számára a mozgás olyan, mint az orvoslás," áll a dokumentumban. A tünetek enyhíthetők voltak, a betegség előrehaladása lassulhatott és javult az életminőség – mellékhatások nélkül.
"A fizikai edzés nemcsak az izmokat indítja be, hanem az agyat is" – hangsúlyozza Fleiner. Az agyba áramló véráramlás javul. Ez több oxigént és tápanyagot szállít. Emellett az idegsejtek jobban ellátottak, és az idegsejtek közötti kapcsolatok megerősítődnek és újonnan alakulnak ki. "Összességében a fizikai aktivitás gyulladáscsökkentő, hangulatjavító és kognitívan stimuláló hatással bír" – hangsúlyozza a szakértő.
"Az alváshoz hasonlóan vannak olyan tanulmányok, amelyek szerint a demenciához kapcsolódó hulladék jobban eltávolítható a sejtekben, ha a betegek többet mozognak."
Az erő- és állóképességi sportok kombinációja
De melyik sport a megfelelő? Nincs általános ajánlás, mondja Fleiner. A betegeknek eltérő előfeltételei vannak. Az életkortól, az alapvető fittségtől és a kognitív képességektől függően különböző sportágak is alkalmasak. Fleiner az erőnléti edzés és az állóképességi sportágak kombinációját javasolja, például
"Az erő- és állóképességi edzés minden betegség szakaszában lehetségesnek és hatékonynak tűnik" – magyarázza Fleiner, számol be a focus.de.
A hivatalos irányelvek szerint az úgynevezett "elme-test gyakorlatok" egyaránt hasznosak a fizikai és mentális fittség szempontjából. Ezek olyan edzésformák, amelyek a fizikai gyakorlatot a mentális koncentrációval, valamint légzőgyakorlatokkal, mint például a jóga, tai chi vagy qi gong, ötvözik.
Ahogy Fleiner hangsúlyozza, a demenciás betegek gyakran nem edzenek eleget. Ezért három tippet ad, amelyeket az érintettek és hozzátartozóik használhatnak, hogy több testmozgást integráljanak a mindennapi életbe:
1. Elevenítsék fel a régi mozgásformákat
Fleiner azt tanácsolja: " Például, ha az szeretett túrázni. Vagy a nagymama szeretett táncolni. "Akkor nézd meg, milyen sporttevékenységek lehetnek még lehetségesek most." Különösen a betegség korai szakaszában gyakran lehetséges a régi tapasztalatokra építeni.
2. Legyenek együtt aktívak
„A közös fizikai aktivitás segít a lendület megtartásában” – magyarázza tovább a szakértő. „Próbáljanak meg rutint kialakítani azzal, hogy a családdal és a barátokkal való találkozókat is aktívvá teszik, például túrázással vagy sétákkal.”
3. Könnyítsék meg maguknak
„Próbáljuk meg a fizikai aktivitást a lehető legkönnyebben beépíteni a mindennapi életünkbe.” Ez alatt azt érti, hogy például előre készítsük elő a megfelelő cipőt vagy ruházatot.
„Akkor nem kell sok más, hogy elindulhassunk.” Ha az edzéssel végeztünk, jutalmazhatjuk magunkat például egy egészséges, finom étellel.