Ez a mozgásforma lassítja az agyi hanyatlást a demenciában szenvedők körében

A demenciát nem lehet gyógyítani. De le lehet lassítani. Tim Fleiner gyógytornász és elárulja, hogyan.

Egyre többen élnek demenciával. A legtöbben Alzheimer-kórban szenvednek, amely a demencia leggyakoribb formája. A tragikus az, hogy eddig nincs esély a felépülésre. Ami azonban létezik, azok a módszerek, amelyek lassítják a betegség előrehaladását. Gyógyszeres kezelés nem feltétlenül szükséges ehhez, magyarázza Tim Fleiner gyógytornász és sporttudós a német Alzheimer-kutatás portálján.

A mozgás olyan, mint a gyógyszer a demenciás betegek számára

"Az Alzheimer-kórban szenvedő demenciákkal élők számára a mozgás olyan, mint az orvoslás," áll a dokumentumban. A tünetek enyhíthetők voltak, a betegség előrehaladása lassulhatott és javult az életminőség – mellékhatások nélkül.

"A fizikai edzés nemcsak az izmokat indítja be, hanem az agyat is" – hangsúlyozza Fleiner. Az agyba áramló véráramlás javul. Ez több oxigént és tápanyagot szállít. Emellett az idegsejtek jobban ellátottak, és az idegsejtek közötti kapcsolatok megerősítődnek és újonnan alakulnak ki. "Összességében a fizikai aktivitás gyulladáscsökkentő, hangulatjavító és kognitívan stimuláló hatással bír" – hangsúlyozza a szakértő.

"Az alváshoz hasonlóan vannak olyan tanulmányok, amelyek szerint a demenciához kapcsolódó hulladék jobban eltávolítható a sejtekben, ha a betegek többet mozognak."

Az erő- és állóképességi sportok kombinációja

De melyik sport a megfelelő? Nincs általános ajánlás, mondja Fleiner. A betegeknek eltérő előfeltételei vannak. Az életkortól, az alapvető fittségtől és a kognitív képességektől függően különböző sportágak is alkalmasak. Fleiner az erőnléti edzés és az állóképességi sportágak kombinációját javasolja, például

"Az erő- és állóképességi edzés minden betegség szakaszában lehetségesnek és hatékonynak tűnik" – magyarázza Fleiner, számol be a focus.de.

A hivatalos irányelvek szerint az úgynevezett "elme-test gyakorlatok" egyaránt hasznosak a fizikai és mentális fittség szempontjából. Ezek olyan edzésformák, amelyek a fizikai gyakorlatot a mentális koncentrációval, valamint légzőgyakorlatokkal, mint például a jóga, tai chi vagy qi gong, ötvözik.

Ahogy Fleiner hangsúlyozza, a demenciás betegek gyakran nem edzenek eleget. Ezért három tippet ad, amelyeket az érintettek és hozzátartozóik használhatnak, hogy több testmozgást integráljanak a mindennapi életbe:

1. Elevenítsék fel a régi mozgásformákat

Fleiner azt tanácsolja: " Például, ha az szeretett túrázni. Vagy a nagymama szeretett táncolni. "Akkor nézd meg, milyen sporttevékenységek lehetnek még lehetségesek most." Különösen a betegség korai szakaszában gyakran lehetséges a régi tapasztalatokra építeni.

2. Legyenek együtt aktívak

„A közös fizikai aktivitás segít a lendület megtartásában” – magyarázza tovább a szakértő. „Próbáljanak meg rutint kialakítani azzal, hogy a családdal és a barátokkal való találkozókat is aktívvá teszik, például túrázással vagy sétákkal.”

3. Könnyítsék meg maguknak

„Próbáljuk meg a fizikai aktivitást a lehető legkönnyebben beépíteni a mindennapi életünkbe.” Ez alatt azt érti, hogy például előre készítsük elő a megfelelő cipőt vagy ruházatot.

„Akkor nem kell sok más, hogy elindulhassunk.” Ha az edzéssel végeztünk, jutalmazhatjuk magunkat például egy egészséges, finom étellel.