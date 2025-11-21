2025. december 7., vasárnap

Egészség

Egy „ártalmatlan” viszketés akár rákra is utalhat

Nem feltétlen a téli időjárás az oka

MH
 2025. november 21. péntek. 12:52
Egy veszélytelennek tűnő tünet súlyos betegséget jelezhet.

A viszkető bőr nem mindig ártalmatlan
Fotó: Cultura Creative via AFP/Maria Fuchs

A téli időjárás beköszöntével sok olyan dolgot érzékelünk a testünkben, amelyeket a hidegre foghatunk. Az orrfolyás, szemszárazság és a bőrszárazság is olyan tünetek lehetnek, amelyek a hideg levegő eredményeképp jöttek létre. Komolyabb esetben azonban az ártalmatlannak tűnő problémák rákos betegséget is jelezhetnek.

Rákos betegség állhat a tünet hátterében

A száraz és viszkető bőr sok esetben a hideg levegő miatt jön létre. A hideg, száraz levegő kiszívja a bőrből a nedvességet, de hidratáló krémekkel egyszerűen megoldható a probléma.

A viszkető bőr azonban egy súlyosabb problémát is jelezhet. A hasnyálmirigyrák egyik korai tünetei:

  • száraz, viszkető bőr,
  • hasi-vagy hátfájdalom,
  • fogyás és emésztési problémák.

Mivel a hasnyálmirigyrák korai szakaszában szinte teljesen tünetmentes, ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a testünk legkisebb változásaira is, hogy időben elkapjuk a súlyos betegséget.

A hasnyálmirigyrákot „csendes gyilkosnak” is nevezik, mivel korai stádiuma gyakran tünetmentes, ami késői diagnózishoz vezet, amikor a betegség már előrehaladottabb állapotban van. A korai diagnózis drámaian javíthatja az eredményeket, mégis sokan ártalmatlannak tartják a korai tüneteket. A hasnyálmirigyrák okozta bőrviszketést elsősorban az epesavak felhalmozódása okozza a véráramban, mivel a daganat elzárja az epevezetéket. Ennek okán később sárgaság is megjelenhet a szemen és a bőrön is.

A betegség okozta viszkető bőr az egész testen előfordulhat, de gyakran rosszabb a lábakon, a mellkason, a karokon és a lábfejeken. Ha a viszketést hidratáló krémek segítségével sem múlik el és több mint 4 hétig fennáll, akkor érdemes felkeresni az orvost - írja a Ripost

