Az idő dönti el, hogy a teste jól égeti-e zsírt

Az időszakos böjt nem mindig ugyanazt a hatást váltja ki: a tese akkor bontja le a zsírokat a legjobban, ha az étkezések illeszkednek a belső órához – a korai étkezés sokkal jobban serkenti az anyagcserét, mint a késői étkezés.

Sokan azért próbálnak időszakos böjtöt, mert fogyni, stabilizálni a vércukrukat vagy általánosságban fittebbnek érezni magukat. De egy aspektus gyakran háttérbe szorul: az étkezési idő.

Egy német tanulmány új adatai szerint a korai étkezések jobban ösztönzik a zsír anyagcserét, mint a késői étkezések – még akkor is, ha ugyanannyi kalóriát fogyasztunk. Tehát ha az étkezési ablakot a belső órádhoz igazítod, többet profitálhatsz a böjtből.

Mikor van a legjobb időpont az étkezésre?

A tudósok azt vizsgálták, mennyire különbözik egymástól a korai és késői étkezési időablak. A kutatók 31 túlsúlyos vagy elhízott nőt követtek meg, akik két fix étkezési ablakot próbáltak ki:

egyszer reggel 8 és 16 óra között, és

egyszer 13:00 és 21:00 között.

A megfelelő fázisok két hétig tartottak, és az energiaellátás mennyisége változatlan maradt.

A résztvevőktől vért vettek minden fázis előtt és után. Ezen felül a csapat kis mintákat vett a hasi bőr alatti zsírszövetből. A vérminták elemzését modern lipidómiai technológiával végezték. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre több zsírmolekulát mérjenek – sokkal pontosabban, mint a hagyományos vérvizsgálatoknál.

A korai étkezések hatnak a legnagyobb hatással a zsírszintre

Korai evéskor csökkent több mint 100 különböző zsírmolekula koncentrációja a vérben. Különösen jelentősen csökkent a ceramidok és fosfatidilkolinok aránya, amelyek szív- és érrendszeri betegségekben és a 2-es típusú cukorbetegségben szerepet játszanak.

Ugyanakkor az enzimek, amelyek kulcsszerepet játszanak a zsíranyagcserében, aktívabban működtek. A tanulmány vezetője, Olga Ramich így magyarázza: "Látjuk, hogy az étkezések időzítése befolyásolja a zsíranyagcsere szabályozását."

A későbbi étkezésnél ezek a változások nagyrészt nem valósultak meg. Bár a kalóriamennyiség ugyanaz volt, az anyagcsere kevésbé dinamikus reagált. A zsírszövet is egyértelmű különbségeket mutatott. A zsírsavak lebontását és átalakulását szolgáló gének kevésbé működtek a késői étkezési időszakban. Ez a különbség főként az anyagcsere-útvonalat érintette, amely fontos szerepet játszik a sejtmembránok kialakulásában és a gyulladásos folyamatokban.

A különbségek jobb megértése érdekében a csapat egy metaKEGG nevű elemző eszközt használt. A tudósok három gént találtak, amelyek az étkezési időtől függően különböző mértékben működtek. Ezek a gének befolyásolják azokat az enzimeket, amelyek zsírsavat szabadítanak ki a sejtépítő rétegekből, és így elindítják a zsírszövetben fontos folyamatokat – olyan folyamatokat, amelyek szükségesek a zsírlebontáshoz - írja a focus.de.

Milyen szerepet játszik valójában a belső óraóra

A mindennapi életben ez az jelenti, hogy ugyanaz az étkezés eltérő hatással van a szervezetre, attól függően, hogy reggel vagy este fogyasztják-e.

A klasszikus laboratóriumi értékek alig változtak, de a zsíranyagcsere molekuláris változásai egyértelműek voltak.

Ezért az anyagcsere időbeli logikát követ. A tanulmány szerint a korai étkezések támogatják az időszakos böjtöt:

Az enzimek teljes sebességgel működnek,

A zsírmolekulák csökkennek

és a test a belső órája ütemére működik.

Tehát ha korábban bezárod az étkezési ablakot, profitálhatsz ezekből a hatásokból anélkül, hogy feladnád vagy szigorúbb szabályokat követnél.

Összefoglalás