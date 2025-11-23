Egészség
Az idő dönti el, hogy a teste jól égeti-e zsírt
Amikor az időszakos böjt működik
Sokan azért próbálnak időszakos böjtöt, mert fogyni, stabilizálni a vércukrukat vagy általánosságban fittebbnek érezni magukat. De egy aspektus gyakran háttérbe szorul: az étkezési idő.
Egy német tanulmány új adatai szerint a korai étkezések jobban ösztönzik a zsír anyagcserét, mint a késői étkezések – még akkor is, ha ugyanannyi kalóriát fogyasztunk. Tehát ha az étkezési ablakot a belső órádhoz igazítod, többet profitálhatsz a böjtből.
Mikor van a legjobb időpont az étkezésre?
A tudósok azt vizsgálták, mennyire különbözik egymástól a korai és késői étkezési időablak. A kutatók 31 túlsúlyos vagy elhízott nőt követtek meg, akik két fix étkezési ablakot próbáltak ki:
- egyszer reggel 8 és 16 óra között, és
- egyszer 13:00 és 21:00 között.
A megfelelő fázisok két hétig tartottak, és az energiaellátás mennyisége változatlan maradt.
A résztvevőktől vért vettek minden fázis előtt és után. Ezen felül a csapat kis mintákat vett a hasi bőr alatti zsírszövetből. A vérminták elemzését modern lipidómiai technológiával végezték. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre több zsírmolekulát mérjenek – sokkal pontosabban, mint a hagyományos vérvizsgálatoknál.
A korai étkezések hatnak a legnagyobb hatással a zsírszintre
Korai evéskor csökkent több mint 100 különböző zsírmolekula koncentrációja a vérben. Különösen jelentősen csökkent a ceramidok és fosfatidilkolinok aránya, amelyek szív- és érrendszeri betegségekben és a 2-es típusú cukorbetegségben szerepet játszanak.
Ugyanakkor az enzimek, amelyek kulcsszerepet játszanak a zsíranyagcserében, aktívabban működtek. A tanulmány vezetője, Olga Ramich így magyarázza: "Látjuk, hogy az étkezések időzítése befolyásolja a zsíranyagcsere szabályozását."
A későbbi étkezésnél ezek a változások nagyrészt nem valósultak meg. Bár a kalóriamennyiség ugyanaz volt, az anyagcsere kevésbé dinamikus reagált. A zsírszövet is egyértelmű különbségeket mutatott. A zsírsavak lebontását és átalakulását szolgáló gének kevésbé működtek a késői étkezési időszakban. Ez a különbség főként az anyagcsere-útvonalat érintette, amely fontos szerepet játszik a sejtmembránok kialakulásában és a gyulladásos folyamatokban.
A különbségek jobb megértése érdekében a csapat egy metaKEGG nevű elemző eszközt használt. A tudósok három gént találtak, amelyek az étkezési időtől függően különböző mértékben működtek. Ezek a gének befolyásolják azokat az enzimeket, amelyek zsírsavat szabadítanak ki a sejtépítő rétegekből, és így elindítják a zsírszövetben fontos folyamatokat – olyan folyamatokat, amelyek szükségesek a zsírlebontáshoz - írja a focus.de.
Milyen szerepet játszik valójában a belső óraóra
A mindennapi életben ez az jelenti, hogy ugyanaz az étkezés eltérő hatással van a szervezetre, attól függően, hogy reggel vagy este fogyasztják-e.
A klasszikus laboratóriumi értékek alig változtak, de a zsíranyagcsere molekuláris változásai egyértelműek voltak.
Ezért az anyagcsere időbeli logikát követ. A tanulmány szerint a korai étkezések támogatják az időszakos böjtöt:
- Az enzimek teljes sebességgel működnek,
- A zsírmolekulák csökkennek
- és a test a belső órája ütemére működik.
Tehát ha korábban bezárod az étkezési ablakot, profitálhatsz ezekből a hatásokból anélkül, hogy feladnád vagy szigorúbb szabályokat követnél.
Összefoglalás
- A korai étkezések sokkal jobban támogatják a zsírcserét, mint a késői étkezések, mert jobban működnek a szervezet természetes belső órájával.
- Sok zsírmolekula és bizonyos gén változik a korai étkezések során, így könnyebb a zsírvesztés a szervezetben, és az anyagcsere észrevehetően aktívabbá válik.
- Egy korai étkezési időszak javíthatja az időszakos böjt hatását – további szabályok vagy szigorúbb étrend nélkül.