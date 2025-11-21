Átfogó vizsgálaton esett át Putyin

Hosszú évek óta megy a találgatás arról, Vlagyimir Putyin szenved-e valamilyen betegségben és ha igen, miben? Már arról is szóltak cikkek, hogy Putyint dublőr helyettesíti bizonyos eseményeken. Most azonban az orosz sajtó megkérdezte Putyint, miért volt két napot egy moszkvai kórházban, erre az orosz elnök elmondta, kitűnő az egészségi állapota, egy átfogó vizsgálaton esett át.

„Hála Istennek, minden rendben volt” − közölte az orosz elnök.

Legutóbb egészségével idén augusztusban került címlapokra Putyin, a Trumppal történt alaszkai csúcstalálkozón készült egy felvétel, amin úgy tűnt, az orosz vezető alig bír a lábán állni, súlypontját egyik lábáról a másikra helyezte, valamint lábujjhegyén billeget. Egyesek arról beszéltek ezután, hogy Putyin egészen biztosan Parkinson-kóros, ezt azonban a Kreml már nem kommentálta - számolt be róla a Mandiner.