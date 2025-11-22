Egészség
Miért fájnak gyakrabban a fogaink télen?
Egy fogorvos elmagyarázta
Az orvos szerint a melegről hidegre, illetve vissza történő váltáskor a fog kemény szövetei mikroszkopikus tágulással és összehúzódással reagálnak. Idővel ezek az ingadozások alig észrevehető repedések megjelenéséhez vezetnek a zománcban. Ugyanez a hatás negatívan hat a régi tömésekre is, amelyek károsodhatnak és elveszíthetik szilárdságukat.
Egy másik gyakori téli probléma a nyál hiánya. Juneji megjegyezte, hogy a száraz levegő és az alacsony hőmérséklet sok embernél kellemetlen érzést okoz a szájban. A nyál természetes védekező mechanizmusként működik, és ha hiányzik belőle, a baktériumok gyorsabban szaporodnak. Ez növeli a rossz lehelet kockázatát, és negatívan befolyásolhatja a fogak egészségét.
A hideg okozta károk csökkentése érdekében a szakember a hidratáltság fenntartását és a nyáltermelés serkentését javasolja cukormentes rágógumi rágásával. Hasznos lehet párásító használata zárt térben, különösen a fűtési szezonban. Ha az érzékenység fokozódik, és zavarni kezdi a mindennapi életet, a fogorvos a lehető leghamarabbi fogorvosi felkeresést javasolja.