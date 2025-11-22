Miért fájnak gyakrabban a fogaink télen?

A fogak télen észrevehetően érzékenyebbé válnak, és ennek egyszerű a magyarázata. R. Juneji brit fogorvos a Huffington Post nak elmondta, hogy a fogzománc különösen sérülékeny a hideg évszakban. Hangsúlyozta, hogy a hirtelen hőmérséklet-változások stresszfaktorként hatnak a fogakra. Már az is éles fájdalmat okozhat, ha kilépünk a hidegbe egy forró itallal.

Az orvos szerint a melegről hidegre, illetve vissza történő váltáskor a fog kemény szövetei mikroszkopikus tágulással és összehúzódással reagálnak. Idővel ezek az ingadozások alig észrevehető repedések megjelenéséhez vezetnek a zománcban. Ugyanez a hatás negatívan hat a régi tömésekre is, amelyek károsodhatnak és elveszíthetik szilárdságukat.

Egy másik gyakori téli probléma a nyál hiánya. Juneji megjegyezte, hogy a száraz levegő és az alacsony hőmérséklet sok embernél kellemetlen érzést okoz a szájban. A nyál természetes védekező mechanizmusként működik, és ha hiányzik belőle, a baktériumok gyorsabban szaporodnak. Ez növeli a rossz lehelet kockázatát, és negatívan befolyásolhatja a fogak egészségét.

A hideg okozta károk csökkentése érdekében a szakember a hidratáltság fenntartását és a nyáltermelés serkentését javasolja cukormentes rágógumi rágásával. Hasznos lehet párásító használata zárt térben, különösen a fűtési szezonban. Ha az érzékenység fokozódik, és zavarni kezdi a mindennapi életet, a fogorvos a lehető leghamarabbi fogorvosi felkeresést javasolja.