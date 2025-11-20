2025. december 7., vasárnap

Kulcs az egészséghez

Mit mond a tudomány a vércsoportdiétáról?

MH
 2025. november 20. csütörtök. 11:31
Az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban hallani a vércsoport alapú táplálkozásról. A vércsoportdiéta követői szerint a módszer az ősi vércsoportokra épülő evolúciós örökségből vezethető le. De vajon valóban ennyire szoros kapcsolat van a vércsoportunk és az étrendi szükségleteink között? És vajon van erre tudományos bizonyíték?

Kulcs az egészséghez
Ha valaki jobban érzi magát egy bizonyos étrend követésével, és azt fenntartható módon, örömmel tudja beépíteni a hétköznapjaiba, akkor az már önmagában értékes eredmény lehet
Fotó: AFP/Science Photo Library/CPD/Science Phot/Cristina Pedrazzini

A vércsoportdiéta azt ígéri, hogy ha az étkezéseinket a saját vércsoportunkhoz igazítjuk, javulni fog az egészségünk, sőt csökken a krónikus betegségek kialakulásának esélye. Utánajártunk, hogy valóban így van-e?

Így született a vércsoportdiéta

A diéta koncepciója Peter D’Adamo természetgyógyász nevéhez fűződik, aki az 1990-es évek végén tette közzé az elképzelést, miszerint az emberek emésztőrendszere és immunrendszere másként működik az egyes vércsoportok szerint. A teória szerint például az „A” vércsoportúaknak vegetáriánus étrend az ideális, míg a „0” vércsoportúaknak a húsalapú, „vadászó” étrend a megfelelőbb. A „B” és „AB” csoportokra szintén külön ajánlásokat fogalmazott meg. Sokan számoltak be arról, hogy jobban érzik magukat, miután követni kezdték az étrendet – kevesebb panaszuk lett, javult a közérzetük. De a kérdés az, hogy mindez valóban a vércsoporthoz illesztett étrend miatt történt, vagy inkább a korábbi, rendszertelen, egészségtelen étkezés elhagyásának köszönhető?

AB0 vércsoportrendszer

Ebben a rendszerben négy fő vércsoport létezik:

  • A – A-antigén van a vörösvérsejteken.
  • B – B-antigén van a vörösvérsejteken.
  • AB – A- és B-antigén is van. („Egyetemes fogadó”)
  • 0 – Nincs antigén. („Egyetemes donor”)

Mit mond a tudomány a vércsoportdiétáról?

Egy 2013-ban megjelent szisztematikus szakirodalmi áttekintés (Cusack et al.) azt vizsgálta, hogy milyen tudományos alapja van a vércsoportdiéták hatékonyságának. A kutatók 1415 tanulmányt néztek át, de ezek közül mindössze egy foglalkozott olyan kérdéssel, ami távolról érintette a témát – és az sem az ABO-vércsoportokhoz kötődő étrenddel, hanem egy más típusú (MNS) vércsoport és alacsony zsírtartalmú étrend kapcsolatával.

Más szóval: jelenleg nincs olyan klinikai vizsgálat vagy komoly tudományos publikáció, amely megerősítené, hogy a vércsoportunk alapján összeállított étrend javítaná az egészségi állapotot vagy csökkentené a betegségek kockázatát.

A legnagyobb eddigi kutatás: mit találtak?

A Torontói Egyetem egyik átfogó vizsgálata 1455 fő étkezési szokásait és egészségügyi paramétereit vizsgálta, valamint összevetette ezeket a vércsoportokkal és az ún. vércsoportdiéta ajánlásokkal. Az eredmények meglehetősen árnyalt képet mutattak. Kiderült, hogy például az „A” típusú étrend (ami főként növényi alapú) követése valóban összefüggött kedvező kardiometabolikus mutatókkal – alacsonyabb testtömegindex, jobb vércukor- és koleszterinszint. Ugyanez volt megfigyelhető az „AB” és részben a „0” típusú étrend esetén is. Csakhogy – és ez itt a lényeg – ezek az előnyök nem függtek össze az adott személy vércsoportjával. Vagyis az „A” diéta akkor is kedvező hatással bírt, ha azt egy „B” vagy „0” vércsoportú személy követte. A kutatók konklúziója egyértelmű volt: az étrend minősége számít, nem a vércsoport.

Miért működik mégis a vércsoportdiéta?

Egyeseknél működik a diéta. Hogy miért? Gyakori jelenség, hogy valaki egy új étrendre váltva javulást tapasztal, függetlenül annak alapjától. A vércsoportdiéták ajánlásai – különösen az „A” típusnál – sokszor egybeesnek a klasszikusan egészséges étrend elveivel: több zöldség, kevesebb feldolgozott étel, mérsékelt állati zsiradékbevitel. Ez önmagában is javíthat az emésztésen, energiaszinten, közérzeten. A hatás tehát nem a vércsoporthoz illesztett „genetikai pontosságból” fakad, hanem abból, hogy az étrend egyszerűen egészségesebb, mint amit korábban követtünk.

A tudomány jelenlegi állása szerint nincs megalapozott indok arra, hogy valaki vércsoport alapján válasszon étrendet. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy egyes diétás javaslatok – még ha áltudományos alapokon is nyugszanak – egyéni szinten hasznosnak bizonyulhatnak. Ha valaki jobban érzi magát egy bizonyos étrend követésével, és azt fenntartható módon, örömmel tudja beépíteni a hétköznapjaiba, akkor az már önmagában értékes eredmény lehet. De mindezt nem érdemes biológiai „sorsszerűségként” értelmezni. Az étkezés sokkal összetettebb, mint hogy egyetlen gén vagy vércsoport alapján meghatározható legyen. Az egyéni életmód, a bélflóra összetétele, az anyagcsere jellemzői, a lelkiállapot és az étkezési szokások mind fontosabbak, mint az, hogy A, B, AB vagy 0 szerepel-e a vérképeden - írta meg a Mindmegette.

