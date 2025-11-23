Egészség
Imádja a babot, de gyötri a puffadás?
Íme hat tipp, hogy ne okozzon gondot
Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP
A bab – ahogy a többi hüvelyes is – értékes tápanyagokat tartalmaz, mégsem eszi meg mindenki, mert nem akar felpuffadni. Vannak azonban módszerek, amelyekkel elejét vehetjük a kellemetlen panaszoknak – írta meg a hazipatika.com.
Így előzhetjük meg a puffadást
- Fokozatosan emeljük be az étrendbe! Ha korábban alig ettünk hüvelyest, akkor eleinte csak heti egy-két alkalommal, és kis mennyiségben fogyasszuk!
- Főzés előtt áztassuk be a babot hideg vízbe egy éjszakára! Másnap a vizet öntsük le róla, majd tegyük fazékba, és öntsünk rá annyi vizet, hogy egy ujjnyival ellepje! Forraljuk fel, majd szedjük le róla a képződő habot, és adjunk hozzá még vizet, ha szükséges!
- Fogyasszunk mellé sok zöldséget, különösen a zöld leveles fajták segíthetnek. Jó, ha az ételadag legalább felét ezek teszik ki.
- A gyümölcsök, illetve a cukros ételek és a hüvelyesek fogyasztása között mindig teljen el legalább 2-3 óra.
- Egy étkezéshez csak egyféle fehérjét együnk, mivel mindegyiknek az emésztéséhez másféle emésztőnedvre van szükség. Éppen ezért a hüvelyeseket ne kombináljuk hússal! Kerüljük a krumpli és a babfélék együttes fogyasztását is, mert ez emésztési problémákhoz vezethet. Teljes kiőrlésű gabonaféléket viszont bátran fogyaszthatunk a hüvelyesek mellé.
- Fontos, hogy evés közben alaposan rágjuk meg a hüvelyeseket (is), hiszen az emésztés a nyállal, a szájban kezdődik.