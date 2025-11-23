Ez a vitamin sokkal többet tudhat, mint eddig hittük

Amerikai kutatók újraelemezték egy nagyszabású vizsgálat eredményeit. Azt találták, hogy a D-vitamin valódi rákellenes vitamin; csökkentheti az előrehaladott, áttétes daganatok kockázatát. A hatás főleg azoknál látszott erősnek, akiknek normális tartományban volt a testsúlyuk.

A kutatók az ún. VITAL vizsgálat során azt nézték, milyen hatása van a D-vitaminnak és az omega-3 zsírsavaknak az egészségre. A résztvevők 50 év feletti férfiak és 55 év feletti nők voltak. A vizsgálat kezdetén egyiküknek sem volt diagnosztizált rákbetegsége. Négy csoportba osztották őket. Az egyik csoport D-vitamint és omega-3-at kapott, a másik D-vitamint és placebót, a harmadik omega-3-at és placebót, a negyedik pedig csak placebókat. A napi D-vitamin adag 2000 nemzetközi egység (NE) volt. Az első VITAL tanulmány értékelése az volt, hogy a D-vitamin nem csökkentette látványosan az összes rákos eset számát. Azonban volt egy apró utalás arra, hogy a vitamin szedésének hatására kevesebben haltak meg daganatos megbetegedésben. Emiatt a kutatók egy új, másodlagos elemzést is elvégeztek. Ebben már kifejezetten az előrehaladott, áttétes vagy halálos kimenetelű daganatokra koncentráltak. Az új számítások szerint a D-vitamint szedőknél átlagosan 17 százalékkal alacsonyabb volt az ilyen súlyos rákos esetek esélye. Még erősebb volt a hatás a normál testtömegindexű embereknél. Náluk a rákellenes vitamin szedése 38 százalékkal csökkentette az előrehaladott rák kockázatát - írta meg az Origo.

Miért fontos a testsúly ahhoz, hogy a rákellenes vitamin hasson?

A kutatók a BMI, azaz testtömegindex alapján csoportosították a résztvevőket. A BMI a testsúly és a testmagasság arányát mutatja. A 25 alatti értéket általában normál testtömegnek tekintik. A VITAL vizsgálatban több mint 25 ezer ember vett részt. Öt év alatt 1617 főnél alakult ki invazív rák. A közel 13 ezer D-vitamint kapó résztvevő közül 226-nál jelent meg előrehaladott rák. A placebót kapó csoportban ez a szám 274 volt.

Ha csak a normál BMI-vel rendelkezőket nézzük, a különbség még látványosabb. A D-vitamint szedők közül 58-nál alakult ki előrehaladott rák. A placebót szedők közül viszont 96-ot érintett súlyos daganat. Ezért gondolják a kutatók, hogy a testsúly befolyásolhatja a rákellenes vitamin hatását.

A jelenségre van tudományos magyarázat is.

A szakemberek szerint az elhízás megváltoztathatja a D-vitamin működését a szervezetben.

A nagyobb zsírtömeg gyakran krónikus gyulladással jár együtt. Ez ronthatja a D-vitamin receptorok érzékenységét. Lehetséges, hogy emiatt a vitamin jelátviteli folyamatai is másképp működnek.

Más kutatások is arra utalnak, hogy a D-vitamin jobban hat normál testsúly mellett. 2-es típusú cukorbetegséggel kapcsolatos vizsgálatokban például nagyobb előnyt láttak a normál testsúlyúaknál, miközben elhízott betegeknél nem volt kimutatható kedvező hatás.

Az elhízás önmagában is fogékonnyá tesz a különféle daganatokra. A nagyobb mennyiségű testzsír több rákfajta fokozott kockázatával jár együtt.

Ezért úgy tűnik, hogy a testsúly két módon is beleszólhat a történetbe:

egyrészt növelheti a rák esélyét,

másrészt gyengítheti a rákellenes vitamin hatását.

Miért ilyen fontos a D-vitamin a szervezetnek?

A D-vitamin nem csak rákellenes vitamin lehet. Fontos szerepet játszik a csontok egészségében, az immunrendszer működésében és hozzájárul sok más fiziológiai folyamathoz is. A szervezet elsődlegesen a napfény hatására termeli. Emellett zsíros halakból, tojásból, dúsított élelmiszerekből és étrend-kiegészítőkből is hozzájuthatunk.

A daganatos betegeknél kifejezetten gyakori a D-vitamin-hiány.

Egy vizsgálat szerint a rákbetegek akár 72 százaléka is D-vitamin-hiányos lehet. Ez különösen aggasztó, mert a szervezetüknek ilyenkor nagyobb szüksége lenne a megfelelő immunműködésre és általános erőnlétre.

A most bemutatott eredmények szerint a megfelelő D-vitamin-ellátottság segíthet abban, hogy kevesebb legyen az előrehaladott, áttétes rákos eset. De ez még nem bizonyítja véglegesen, hogy a D-vitamin önmagában megvédi a szervezetet a daganatoktól.

Nem csodafegyver, de hozzájárul a rák megelőzéséhez

Paulette Chandler, a tanulmány vezető kutatója szerint az eredmények biztatók. A D-vitamin olcsó, könnyen elérhető, évtizedek óta használják. A mostani adatok alapján elképzelhető, hogy a rákellenes vitamin egy új eszköz lehet az előrehaladott rák kockázatának csökkentésében, főleg normál testsúly mellett.

Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozzák: további vizsgálatokra van szükség.

A mostani eredmények nem jelentik azt, hogy a D-vitamin kiváltja az onkológiai kezelést! Nem helyettesíti a szűrővizsgálatokat, a műtétet, a kemoterápiát, az immunterápiát vagy a sugárkezelést!

A rák megelőzésében továbbra is fontos a dohányzás kerülése, a mértékletes alkoholfogyasztás (vagy a teljes absztinencia), az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás és a testsúly karbantartása. A rákellenes vitamin ezek mellett kiegészítő eszközként jöhet szóba.

Mit tegyünk, hogy elegendő D-vitaminhoz jussunk?

Ellenőriztessük a D-vitamin szintünket

Ezt egyszerű vérvizsgálattal meg lehet nézni. Érdemes a háziorvossal vagy szakorvossal egyeztetni.

Óvatos napozás

A napfény segíti a D-vitamin termelődését. Ugyanakkor a leégés növeli a bőrrák kockázatát, ezért fontos a mértékletesség és a fényvédelem.

D-vitaminban gazdag ételek fogyasztása

Zsíros halak, például lazac, makréla, szardínia, tojássárgája, dúsított tejtermékek segíthetnek a bevitel növelésében.

Étrend-kiegészítők szedése orvosi egyeztetéssel

A D-vitamin-készítmények olcsók és könnyen beszerezhetők. De a pontos adagolást mindig orvossal érdemes megbeszélni, főleg, ha valaki krónikus betegséggel él vagy gyógyszert szed.

Testsúly rendezése

A normál testsúly nemcsak a szív- és érrendszernek kedvez. Úgy tűnik, a rákellenes vitamin, vagyis a D-vitamin is hatékonyabb lehet ilyen körülmények között.

A tanulmány teljes terjedelmében a JAMA Network Open című tudományos folyóiratban olvasható.

A D-vitamin nem csak a rák ellen lehet jó. Kimutatták, hogy az alacsony D-vitamin-szint hozzájárulhat a depresszió és más hasonló mentális betegségek kialakulásához. Kiemelten ügyeljünk tehát a megfelelő D-vitamin pótlásra!