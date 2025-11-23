Egészség
Ez a vitamin sokkal többet tudhat, mint eddig hittük
A tudósokat is meglepte
A kutatók az ún. VITAL vizsgálat során azt nézték, milyen hatása van a D-vitaminnak és az omega-3 zsírsavaknak az egészségre. A résztvevők 50 év feletti férfiak és 55 év feletti nők voltak. A vizsgálat kezdetén egyiküknek sem volt diagnosztizált rákbetegsége. Négy csoportba osztották őket. Az egyik csoport D-vitamint és omega-3-at kapott, a másik D-vitamint és placebót, a harmadik omega-3-at és placebót, a negyedik pedig csak placebókat. A napi D-vitamin adag 2000 nemzetközi egység (NE) volt. Az első VITAL tanulmány értékelése az volt, hogy a D-vitamin nem csökkentette látványosan az összes rákos eset számát. Azonban volt egy apró utalás arra, hogy a vitamin szedésének hatására kevesebben haltak meg daganatos megbetegedésben. Emiatt a kutatók egy új, másodlagos elemzést is elvégeztek. Ebben már kifejezetten az előrehaladott, áttétes vagy halálos kimenetelű daganatokra koncentráltak. Az új számítások szerint a D-vitamint szedőknél átlagosan 17 százalékkal alacsonyabb volt az ilyen súlyos rákos esetek esélye. Még erősebb volt a hatás a normál testtömegindexű embereknél. Náluk a rákellenes vitamin szedése 38 százalékkal csökkentette az előrehaladott rák kockázatát - írta meg az Origo.
Miért fontos a testsúly ahhoz, hogy a rákellenes vitamin hasson?
A kutatók a BMI, azaz testtömegindex alapján csoportosították a résztvevőket. A BMI a testsúly és a testmagasság arányát mutatja. A 25 alatti értéket általában normál testtömegnek tekintik. A VITAL vizsgálatban több mint 25 ezer ember vett részt. Öt év alatt 1617 főnél alakult ki invazív rák. A közel 13 ezer D-vitamint kapó résztvevő közül 226-nál jelent meg előrehaladott rák. A placebót kapó csoportban ez a szám 274 volt.
Ha csak a normál BMI-vel rendelkezőket nézzük, a különbség még látványosabb. A D-vitamint szedők közül 58-nál alakult ki előrehaladott rák. A placebót szedők közül viszont 96-ot érintett súlyos daganat. Ezért gondolják a kutatók, hogy a testsúly befolyásolhatja a rákellenes vitamin hatását.
A jelenségre van tudományos magyarázat is.
A szakemberek szerint az elhízás megváltoztathatja a D-vitamin működését a szervezetben.
A nagyobb zsírtömeg gyakran krónikus gyulladással jár együtt. Ez ronthatja a D-vitamin receptorok érzékenységét. Lehetséges, hogy emiatt a vitamin jelátviteli folyamatai is másképp működnek.
Más kutatások is arra utalnak, hogy a D-vitamin jobban hat normál testsúly mellett. 2-es típusú cukorbetegséggel kapcsolatos vizsgálatokban például nagyobb előnyt láttak a normál testsúlyúaknál, miközben elhízott betegeknél nem volt kimutatható kedvező hatás.
Az elhízás önmagában is fogékonnyá tesz a különféle daganatokra. A nagyobb mennyiségű testzsír több rákfajta fokozott kockázatával jár együtt.
Ezért úgy tűnik, hogy a testsúly két módon is beleszólhat a történetbe:
- egyrészt növelheti a rák esélyét,
- másrészt gyengítheti a rákellenes vitamin hatását.
Miért ilyen fontos a D-vitamin a szervezetnek?
A D-vitamin nem csak rákellenes vitamin lehet. Fontos szerepet játszik a csontok egészségében, az immunrendszer működésében és hozzájárul sok más fiziológiai folyamathoz is. A szervezet elsődlegesen a napfény hatására termeli. Emellett zsíros halakból, tojásból, dúsított élelmiszerekből és étrend-kiegészítőkből is hozzájuthatunk.
A daganatos betegeknél kifejezetten gyakori a D-vitamin-hiány.
Egy vizsgálat szerint a rákbetegek akár 72 százaléka is D-vitamin-hiányos lehet. Ez különösen aggasztó, mert a szervezetüknek ilyenkor nagyobb szüksége lenne a megfelelő immunműködésre és általános erőnlétre.
A most bemutatott eredmények szerint a megfelelő D-vitamin-ellátottság segíthet abban, hogy kevesebb legyen az előrehaladott, áttétes rákos eset. De ez még nem bizonyítja véglegesen, hogy a D-vitamin önmagában megvédi a szervezetet a daganatoktól.
Nem csodafegyver, de hozzájárul a rák megelőzéséhez
Paulette Chandler, a tanulmány vezető kutatója szerint az eredmények biztatók. A D-vitamin olcsó, könnyen elérhető, évtizedek óta használják. A mostani adatok alapján elképzelhető, hogy a rákellenes vitamin egy új eszköz lehet az előrehaladott rák kockázatának csökkentésében, főleg normál testsúly mellett.
Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozzák: további vizsgálatokra van szükség.
A mostani eredmények nem jelentik azt, hogy a D-vitamin kiváltja az onkológiai kezelést! Nem helyettesíti a szűrővizsgálatokat, a műtétet, a kemoterápiát, az immunterápiát vagy a sugárkezelést!
A rák megelőzésében továbbra is fontos a dohányzás kerülése, a mértékletes alkoholfogyasztás (vagy a teljes absztinencia), az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás és a testsúly karbantartása. A rákellenes vitamin ezek mellett kiegészítő eszközként jöhet szóba.
Mit tegyünk, hogy elegendő D-vitaminhoz jussunk?
Ellenőriztessük a D-vitamin szintünket
Ezt egyszerű vérvizsgálattal meg lehet nézni. Érdemes a háziorvossal vagy szakorvossal egyeztetni.
Óvatos napozás
A napfény segíti a D-vitamin termelődését. Ugyanakkor a leégés növeli a bőrrák kockázatát, ezért fontos a mértékletesség és a fényvédelem.
D-vitaminban gazdag ételek fogyasztása
Zsíros halak, például lazac, makréla, szardínia, tojássárgája, dúsított tejtermékek segíthetnek a bevitel növelésében.
Étrend-kiegészítők szedése orvosi egyeztetéssel
A D-vitamin-készítmények olcsók és könnyen beszerezhetők. De a pontos adagolást mindig orvossal érdemes megbeszélni, főleg, ha valaki krónikus betegséggel él vagy gyógyszert szed.
Testsúly rendezése
A normál testsúly nemcsak a szív- és érrendszernek kedvez. Úgy tűnik, a rákellenes vitamin, vagyis a D-vitamin is hatékonyabb lehet ilyen körülmények között.
A tanulmány teljes terjedelmében a JAMA Network Open című tudományos folyóiratban olvasható.
A D-vitamin nem csak a rák ellen lehet jó. Kimutatták, hogy az alacsony D-vitamin-szint hozzájárulhat a depresszió és más hasonló mentális betegségek kialakulásához. Kiemelten ügyeljünk tehát a megfelelő D-vitamin pótlásra!