Elkaphatjuk egyszerre a kétféle influenzát?

Az őszi-téli szezonban több vírus is terjed, köztük az influenza A és B típusa is. Nézzük, melyek ezek közös vonásai és különbségei!

Az influenza A és B típusát akár egyszerre is elkaphatjuk. Ez azonban csak nagyon ritkán fordul elő, hiszen a két vírus általában nem ugyanabban az időszakban terjed. Fontos információ ugyanakkor, hogy az influenza A-val való megfertőződés nem is növeli, de nem is csökkenti az influenza B elkapásának valószínűségét – olvasható a health.com cikkében.

Az influenza A és B közös vonásai

Az A és B típusú influenza sok hasonlóságot mutat. Egyrészt ugyanúgy cseppfertőzéssel terjednek, vagyis a köhögés, tüsszentés vagy beszéd közben ürülő vírusrészecskékkel. Emellett mindkét influenzatípus elkaphatjuk úgy is, ha megérintünk vírussal fertőzött felületeket, majd hozzáérünk a szánkhoz, orrunkhoz vagy a szemünkhöz.

Az influenzás emberek – bármelyik típust is kapták el – a tünetek megjelenése előtt egy nappal már terjeszthetik a vírust, a panaszok jelentkezését követően pedig általában még 5-7 napig fertőzőek, de a leginkább az első három napban. Fontos tudni továbbá, hogy az influenza A-t és B-t egyaránt terjeszthetik a tünetmentes fertőzöttek is.

Az influenza két típusa ugyanolyan tüneteket vált ki, de eltérő gyakorisággal és súlyossággal.

Mi a különbség az influenza A és B között?

Bár az influenza A és B számos közös tünettel rendelkezik, vannak azért köztük különbségek is. Az influenza A például az embereket és az állatokat egyaránt megbetegítheti (például a madarakat, sertéseket, kutyákat, macskákat, denevéreket, teheneket és lovakat is), míg az influenza B csak az embereket fertőzi. Az A típus állatok és emberek közötti terjedési képessége lehetővé teszi, hogy a vírus gyakran változzon és új törzsek alakuljanak ki. Ezzel szemben a B típus lassabban mutálódik.

Az A típusnak általában korábban van a szezonja, és gyorsabban is terjed, mint a B. A két típus közül az A a gyakoribb, ugyanis ez a vírus okozza az összes influenzafertőzés körülbelül 75 százalékát. Emiatt ez a típus nagyobb valószínűséggel nőheti ki magát akár világjárvánnyá is.

Az influenza A és B egyaránt okozhat szövődményeket, az influenza A esetében viszont ezek jellemzően sokkal súlyosabbak. A magas kockázatú csoportok közé tartoznak az idősek, a kisgyermekek, a várandós nők, a legyengült immunrendszerű személyek, vagy a krónikus betegséggel élők. Az influenza B különösen az öt év alatti gyermekek körében gyakori, és náluk nagyon súlyos következményekkel is járhat a fertőzés. A 2 év alatti gyerekeket viszont sokkal gyakrabban érinti az A típus.